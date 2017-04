10 cơ hội đầu tư tại châu Âu sau Brexit

Bất động sản vẫn tiếp tục là một loại hình tài sản đầu tư xét một cách căn bản là an toàn và hấp dẫn, mang lại lợi nhuận thu nhập cao, và trong nhiều trường hợp, còn là nơi bảo toàn vốn dài hạn.

CEO của Savills Vương quốc Anh và Châu Âu - ông Mark Ridley vừa cho biết: “Bất chấp kết quả của cuộc trưng cầu dân ý Brexit, việc Trump thắng cử và bất ổn xung quanh xung quanh các cuộc bầu cử Châu Âu sắp tới, trong nửa sau năm 2016 và đầu năm 2017 bất động sản vẫn tiếp tục là một loại hình tài sản đầu tư xét một cách căn bản là an toàn và hấp dẫn, mang lại lợi nhuận thu nhập cao, và trong nhiều trường hợp, còn là nơi bảo toàn vốn dài hạn. Tuy nhiên, các sự kiện chính trị trong khu vực và trên thế giới này đã tạo nên tâm lý thận trọng hơn và ngại rủi ro của các nhà đầu tư. Vì lý do này chúng tôi kì vọng các tài sản có nguồn thu nhập an toàn sẽ là phân khúc hoạt động tốt nhất trong năm 2017.“

Trong đó, các phân khúc đầu tư cốt lõi, hấp dẫn gồm:

Văn phòng thuộc khu vực ngoài trung tâm và tại các thị trường khu vực – sự cạnh tranh gay gắt hơn trong cùng một loại tài sản tại cùng một khu vực đã đẩy giá lên cao. Năm 2017 là thời điểm để tìm kiếm cơ hội đầu tư nơi khác.

Đầu tư các dự án đầu cơ – tại các thị trường cốt lõi nơi mà các sản phẩm cao cấp đang trở nên khan hiếm cho cả khách thuê và nhà đầu tư. Kế hoạch đầu tư dự kiến của các nhà đầu tư vào thị trường văn phòng trong năm 2017 cho thấy sự phục hồi tới 25% của hoạt động phát triển bất động sản trên khắp Châu Âu, hầu hết trong số đó đã được cho thuê trước, mở ra các cơ hội mới cho cả người thuê nhà và nhà đầu tư.

Nhà ở nhiều gia đình tại Anh, Đức, Hà Lan và Bắc Âu – nơi có xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ kết hợp với hoạt động phát triển bất động sản thấp dẫn đến sự mất cân bằng đáng kể giữa cung và cầu

Mặt bằng bán lẻ cao cấp tại các vị trí đắc địa – với phân khúc bán lẻ trực tuyến dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 16% trên khắp EU28 trong 2017, các mặt bằng có thể được sử dụng như địa điểm 'nhận và trả hàng' để giảm thời gian giao hàng sẽ rất được ưa chuông.

Các phân khúc đầu tư giá trị gia tăng gồm:

Kho vận đô thị - gần với tất cả các trung tâm đô thị lớn tại Châu Âu và đặc biệt các mặt bằng nhỏ "cận ven" các trung tâm thành phố London, Paris, Stockholm và Dusseldorf.

Nhà ở sinh viên tại các thị trường có số sinh viên quốc tế đang tăng – đặc biệt tại Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Áo và Bồ Đào Nha. Thực trạng nguồn cung thấp, trái lại nhu cầu đang tăng đang thúc đẩy hoạt động phát triển trong phân khúc này.

Dịch vụ y tế tại Đức, Pháp và Bắc Âu – xuất phát từ nhu cầu của dân số già đi, xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ và tầng lớp siêu giàu có. Đặc biệt là nhà điều dưỡng tại Đức, Pháp và Phân Lan, nơi ghi nhận lượng vốn đầu tư cao kỉ lục vào năm ngoái, viện dưỡng lão tại Đức và các phòng khám tại Pháp.

Mặt bằng văn phòng co- working – phân khúc này tiếp tục phát triển trong bối cảnh cung-cầu mất cân bằng của thị trường văn phòng. Các thị trường đáng lưu ý bao gồm Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Anh, Ý, Hà Lan và Bỉ.

Trung tâm Thông tin – được thúc đẩy bởi sự phát triển của điện toán đám mây và nhu cầu hỗ trợ cơ sở hạ tầng siêu lớn của các trung tâm này. Khu vực phát triển đặc biệt đáng chú ý là Bắc Âu, Anh và Bỉ, vốn là nơi có hiệu quả hạ nhiệt tự nhiên, kết nối tốc độ cao, giá năng lượng thấp, nguồn năng lượng xanh dồi dào và các ưu đãi về thuế.

Văn phòng tại Trung tâm Đông Âu – tại các nước như Ba Lan, Hungary, Romania và Slovakia, nơi sở hữu đội ngũ lao động tài năng được đào tạo bài bản và ngày càng nhiều công ty dự định chuyển các chức năng hành chính hỗ trợ về gần hơn.

