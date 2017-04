10 thương hiệu xe mô tô "tranh tài" tại Vietnam Motorcylce Show 2017

InfoMoney Triển lãm Mô tô, Xe máy Việt Nam lần thứ 2 (Vietnam Motorcylce Show) 2017 với chủ đề “Tự do bứt phá- Free Your Wheels” do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) phối hợp cùng Liên danh Công ty C.I.S Vietnam và Le Bros tổ chức vừa chính thức ra mắt giới truyền thông tại TP.HCM