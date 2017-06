100 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu đạt vốn hóa kỷ lục 17.400 tỷ USD

Mỹ đóng góp quá nửa số doanh nghiệp dẫn đầu

Gần 70% giá trị tăng trưởng do các doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng góp. Châu Âu đã cố gắng để bù lại sự tụt hạng trong hai năm vừa qua,song tỷ trọng của các doanh nghiệp tại đây vẫn tiếp tục sụt giảm.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Mỹ đóng góp hơn một nửa số doanh nghiệp trong Top 100 (55 doanh nghiệp) và chiếm 63% tổng giá trị vốn hóa thị trường.

Apple là công ty tăng trưởng mạnh nhất năm nay (tính theo giá trị tuyệt đối) với mức vốn hóa thị trường, tăng 149 tỷ USD (tương đương 25%) so với năm 2016.

Tiếp đến là Amazon, doanh nghiệp đã tăng tổng giá trị vốn hóa của mình lên hơn 50% trong năm 2017. Các tên tuổi khác như Facebook, Bank of America và JPMorgan Chase đều đóng góp mạnh mẽ vào sự tăng trưởng của Mỹ.

Apple giữ vững ngôi vị đầu bảng năm thứ 6 liên tiếp, và năm nay lại một lần nữa vươn lên cách biệt so với vị trí thứ 2 là Alphabet.

Cụ thể, khoảng cách giữa 2 doanh nghiệp đứng đầu này đã tăng từ 86 triệu USD năm ngoái lên 175 triệu USD năm nay. Alphabet có soán ngôi của Apple một lần vào tháng 2 năm 2016 nhưng sau đó lại trở về vị trí thứ hai.

Một điều đáng nói là Apple cũng trả tiền cho các cổ đông nhiều hơn Alphabet: Apple đã trả tổng cộng 29 tỷ USD cho cổ đông dưới dạng cổ tức và cổ phiếu quỹ mua lại trong năm 2016 (con số năm 2015 là 42 tỷ USD). Trong khi đó, Alphabet chỉ trả cho cổ đông 4 tỷ USD vào năm 2016.

Ngành công nghệ tiếp tục vượt mặt ngành tài chính

Đây là năm thứ hai lĩnh vực công nghệ tiếp tục đứng trước lĩnh vực tài chính. Điều này cho thấy sức hút bền vững của các công ty công nghệ.

Ba doanh nghiệp đứng đầu thế giới là các công ty công nghệ: Apple, Alphabet và Microsoft, theo sau đó là Facebook ở vị trí thứ 6.

Những “người khổng lồ” này đều có phạm vi tiếp cận toàn cầu rất lớn và đang thay đổi cuộc sống cũng như cách con người giao tiếp và tương tác.

Các doanh nghiệp Châu Âu chưa bao giờ thực sự hồi phục sau khủng hoảng tài chính và đã trải qua nhiều biến động trong suốt thập kỉ qua.

Châu Âu hiện đang có 22 đại diện (giảm 9 doanh nghiệp so với năm 2009 và 29 doanh nghiệp so với năm 2008), và chỉ chiếm 17% tổng giá trị vốn hóa thị trường (giảm từ 38% năm 2008). Mặc dù Châu Âu đã cố gắng ngăn chặn việc tiếp tục suy giảm, giá trị của các công ty châu Âu đang thấp hơn so với giai đoạn 2013 – 2015 và 2010 – 2011.

Tổng giá trị vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp Trung Quốc/Hồng Kông tăng 14% so với năm ngoái, với 11 đại diện nằm trong Top 100 (không đổi so với năm 2016). Đây là kết quả của việc thị trường Trung Quốc lấy lại được niềm tin của nhà đầu tư trong năm 2016.

Tencent là doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất của Trung Quốc trong năm nay: tăng 42% so với năm 2016 lên mức 272 tỷ USD. Tencent và Alibaba lần lượt đứng thứ 11 và 12 hiện nay, rất gần với Top 10 toàn cầu.

Chí Tín