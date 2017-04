7 resort sang chảnh ngay gần Hà Nội đáng đến nhất dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Sông Hồng Resort - Vĩnh Phúc

Tọa lạc tại địa chỉ số 189 đường Lam Sơn - phường Tích Sơn - TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, Sông Hồng Resort mang đến cho khách nghỉ dưỡng không gian rất trong lành, được bao phủ bởi một màu xanh, thảm thực vật đa dạng, phong phú các loại cây và hoa.

Với tiêu chuẩn 4 sao, lại nằm trên bán đảo hồ Đầm Vạc - nơi được coi là lá phổi xanh của thành phố Vĩnh Yên hiền hòa, tươi đẹp, Sông Hồng resort thực sự là điểm đến lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước vào mỗi dịp nghỉ ngơi, hội họp.

Sông Hồng Resort - Vĩnh Phúc là địa điểm lý tưởng để tổ chức các buổi họp lớp. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Sông Hồng Resort duy trì mức giá đồng nhất, không tăng giá vào các ngày cuối tuần hoặc lễ tết; không có phí vào cửa, khách được resort hỗ trợ tham quan khuôn viên miễn phí bằng xe điện...

Với lối kiến trúc hài hòa, kết hợp giữa Á Đông và Phương Tây cổ điển, không gian sinh thái với cây xanh cùng mặt nước hồ Đầm Vạc chắc chắn sẽ làm hài lòng những vị khách khó tính nhất.

Không gian tại Sông Hồng Resort rất trong lành, được bao phủ bởi một màu xanh. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Hệ thống dịch vụ gồm: Resort tiêu chuẩn 04 sao, Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, Nhà hàng tiêu chuẩn, nhà hàng cao cấp tại tầng 7 của khách sạn, trung tâm hội nghị đa chức năng có sức chứa tối đa lên đến 1000 khách, khu bar-cafe ven hồ, massage-sauna, karaoke, 04 sân tennis liên hoàn, bể bơi ngoài trời...

Với khoảng cách gần 30 km từ sân bay quốc tế Nội Bài và hơn 50 km từ Thủ đô Hà Nội, du khách sẽ cảm thấy hết sức thuận tiện, thoải mái khi nghỉ dưỡng tại Sông Hồng Resort vào dịp 30/4 - 1/5.

Sol Bungalows - Hòa Bình

Nằm tại làng Chiềng Châu, huyện Mai Châu xinh đẹp của tỉnh Hòa Bình, Sol Bungalows được bao quanh bởi cây cối xanh tươi và các ruộng lúa.

Tại đây, các phòng nghỉ được bài trí trang nhã với đầy đủ tiện nghi như TV, máy lạnh, minibar, phòng tắm riêng đi kèm vòi sen, máy sấy tóc... Bungalow có thiết kế nội thất rộng rãi và có thể chứa 4 khách.

Sol Bungalows - Hòa Bình có thiết kế sang trọng, rộng rãi. Ảnh: Sol Bungalows

Tại Sol Bungalows, du khách tới nghỉ dưỡng có thể tham gia một loạt các hoạt động được tổ chức ngay trong khuôn viên hay tại khu vực xung quanh, trong đó có đi xe đạp.

Về ăn uống, Sol Bungalows có một nhà hàng trong khuôn viên với các món ẩm thực Việt Nam và Phương Tây. Ngoài ra, còn có 1 quầy bar phục vụ đồ uống giải khát và đồ ăn nhẹ.

Khách sạn cách Sân bay Quốc tế Nội Bài 140 km và cách Thành phố Hòa Bình 70 km. Du khách có thể tham quan Bản Lác chỉ cách khách sạn 1 km hay chợ Pà Cò cách khách sạn khoảng 30 km.

Hoàng Long Resort - Hà Nội

Hoàng Long Resort - Hà Nội. Ảnh: Hoàng Long Resort

Cách trung trung tâm thành phố Hà Nội 20 km, Hoàng Long Resort tọa lạc trên diện tích 2 km vuông ở mảnh đất xứ Đoài thơ mộng (huyện Thạch Thất, Hà Nội), cách chùa Tây Phương 700m.

Hoàng Long Resort được thiết kế trang nhã, mộc mạc nhưng không kém phần hiện đại mang đến sự lựa chọn lý tưởng cho khám phá du lịch của du khách.

Ngoài ra, Hoàng Long resort còn có khu vui chơi cho thiếu nhi. Nếu gia đình nào có trẻ nhỏ, thì không gian thoáng rộng, xanh mát và yên bình ở khu Vườn Cổ Tích sẽ khiến cho các bé rất thích thú.

Flamingo Đại Lải Resort - Vĩnh Phúc

Cách Hà Nội khoảng 45 km, tương đương khoảng 1 tiếng di chuyển bằng ô tô, Flamingo Đại Lải còn được biết đến như một resort xanh và có hạ tầng được đầu tư kĩ càng.



Flamingo Đại Lải Resort sở hữu cảnh quan rộng, tầm nhìn trải trên mặt nước lớn đến tận các điểm nhấn cảnh quan của cả vùng hồ núi. Hệ thống suối và hồ cảnh quan len lỏi, đan cài, quyện chặt với cây xanh, với đất và nhà.

Flamingo Đại Lải Resort sở hữu cảnh quan rộng hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những bức ảnh check-in "so deep". Ảnh: Flamingo

Điểm cộng của khu resort này là có sức chứa lớn, nhiều loại phòng như hilltop, forest với không gian xanh bao quanh và có khoảng không riêng tư, rất thích hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng.

Các dịch vụ ở Flamingo Đại Lải Resort rất tiện ích đa dạng và đẳng cấp với khu resort trung tâm, hệ thống các câu lạc bộ du thuyền, giải trí, thể thao, nghệ thuật, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, trung tâm dịch vụ cộng đồng... đạt đẳng cấp 5 sao.

Đặc biệt, từ ngày 29/4 - 1/5, đại tiệc buffet chào mừng đại lễ 30/5-1/5 sẽ diễn ra tại Flamingo Đại Lải Resort. Theo đó, chỉ từ 590.000 đồng/khách khi đặt trước, cả gia đình thỏa thích vui chơi và tận hưởng ngày nghỉ lễ tuyệt vời bên nhau cùng những ưu đãi hấp dẫn từ Flamingo Đại Lải Resort như: tiệc Buffet với hơn 80 món ăn Âu – Á hảo hạng, thưởng thức âm nhạc cùng ban nhạc D’Strikers, dạo chơi trong không gian nghệ thuật Art in the Forest, giải trí thỏa thích với các hoạt động vui chơi dân gian như: kéo co, đi cà kheo, nhảy sạp, đi cầu thăng bằng, ném còn...

Thanh Thủy Resort - Phú Thọ

Thanh Thủy Resort chỉ cách Hà Nội hơn 1 giờ di chuyển. Ảnh: Thanh Thủy Resort

Cách trung tâm Hà Nội 75km về hướng Tây Bắc, Thanh Thủy Resort nằm ở địa phận Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, tuyến đường thuận lợi du khách sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự ngột ngạt đông đúc của Hà Nội.

Được thiết kế phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, đến đây du khách được trở về với thiên nhiên trong lành, thỏa sức vẫy vùng trong làn nước khoáng trong xanh với bể bơi nước khoáng lớn nhất miền Bắc hiện nay.

Khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, thoáng đãng để quên đi sự chật chội của chốn thị thành, những áp lực công việc căng thẳng hàng ngày để cảm nhận và hoà mình vào một vùng trời mây non nước.

Cửu Thác Tú Sơn - Hòa Bình

Cửu thác Tú Sơn nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Kim Bôi, Hòa Bình, nơi chỉ cách Hà Nội 60 km. Đúng như tên gọi “cửu thác”, 9 dòng thác với 9 vẻ đẹp khác nhau cùng với sự phong phú, đa dạng địa hình, địa vật tạo nên một địa điểm vui chơi thú vị, để bạn khám phá và có những giây phút nghỉ ngơi thực sự.

Trung tâm khu du lịch Cửu thác Tú Sơn có bể bơi, cầu trượt, khu vui chơi giải trí, hội trường, hội nghị, có nhà nghỉ biệt thự hoàng tử, nhà nghỉ mini, nhà sàn lớn, có đủ dịch vụ ăn uống, có các món ăn đặc sản miền núi tỉnh Hòa Bình.

Cửu Thác Tú Sơn với 9 dòng thác tạo nên vẻ đẹp kỳ thú. Ảnh: dulich24

Từ thủ đô Hà Nội, rất dễ dàng để du khách đến với cửu thác Tú Sơn, vì từ bến xe Mỹ Đình những chuyến xe khách đi Bãi Chạo, Hòa Bình, khởi hành hàng ngày. Ngoài ra, các bạn trẻ năng động hoàn toàn có thể đi bằng xe máy theo quốc lộ 6, đến thị trấn Lương Sơn rồi rẽ trái đến Bãi Chạo. Từ đây đến cửu thác Tú Sơn chỉ còn 2 km.

Ai đến Cửu Thác Tú Sơn cũng đều ngỡ như đang lạc bước ở Đà Lạt, hay đắm mình trong sương sớm Sapa. Hãy khoác ba lô lên và tìm về với rừng cây, chim chóc cùng những làn nước trong xanh mát lạnh ở cửu thác Tú Sơn!.

Cát Bà Beach Resort - Hải Phòng

Cát Bà Beach Resort có khu vực bãi biển riêng thích hợp nghỉ ngơi, thư giãn. Ảnh: Cát Bà Beach Resort

Cát Bà Beach Resort sở hữu một vị trí vô cùng lý tưởng khi chỉ cách bến tàu cao tốc 1km, vịnh Lan Hạ, làng chài Cái Bèo và Đảo Khỉ nằm trong bán kính 2km. Resort này vô cùng gần biển và có khu vực bãi biển riêng nên rất tiện để nghỉ ngơi, thư giãn.

Các phòng nghỉ ở đây xây dạng các bungalow với khu vườn cảnh đẹp mắt. Các bungalow xinh xắn, thô mộc nhưng đầy đủ tiện nghi. Ngoài hiên các bungalow còn có bố trí thêm những chiếc ghế nệm thư giãn để bạn nghỉ ngơi. Nằm trên hiên đọc sách, nghe nhạc đều vô cùng thú vị.

Cát Bà Beach Resort với các bungalow xinh xắn, thô mộc nhưng đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Cát Bà Beach Resort

Bên cạnh đó, trong resort còn có nhà hàng ăn uống đủ món Âu, Á, khu vui chơi cho trẻ, khu tổ chức. Cách resort này không xa còn có nhiều địa danh nổi tiếng tại Hải Phòng như Pháo Đài Thần Công, Khu bảo tồn thiên nhiên Cát Bà… rất tiện để vui chơi.

Không chỉ dịp nghỉ lễ 30/4 mà chỉ cần 2 ngày nghỉ cuối tuần là đủ để bạn khám phá và tận hưởng những ngày mùa hè tuyệt vời tại resort sang chảnh này!

Minh Châu (BNEWS/TTXVN)