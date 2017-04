8X chi 20 tỷ đồng mở công ty, sau gần 2 năm bán lại cho Novaland "bỏ túi" gần 2.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức được thành lập 16/2/2016 - tức là chỉ hơn một năm trước khi được Novaland mua lại

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va - Novaland (Mã CK: NVL) vừa chi xấp xỉ 1.939 tỷ đồng mua lại 99,99% vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức.

Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức được thành lập 16/2/2016 - tức là chỉ hơn một năm trước khi được Novaland mua lại. Người đại diện theo pháp luật đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty này là bà Lê Nguyễn Diễm My, sinh năm 1988 quê ở Đồng Tháp.

Khi thành lập, Công ty Gia Đức có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và chỉ có 2 cổ đông. Trong đó, bà My sở hữu 99,99% vốn điều lệ, cổ đông thứ 2 là ông Nguyễn Quốc Hiển, chỉ góp 2 triệu đồng. Tuy nhiên, trước khi chuyển nhượng vốn cho Novaland, ngày 29/3 Công ty Gia Đức bất ngờ tăng vốn lên 1.939 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn tăng thêm là của ông Lý Trường An, một người cũng sinh năm 1988, quê ở An Giang.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty Gia Đức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu.

Trước đó, hồi cuối tháng 2 Novaland cũng nhận chuyển nhượng 99% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bách Hợp - một doanh nghiệp cũng có sở hữu của bà My.

Ngoài công ty Gia Đức, hiện 2 doanh nhân 8x là Lê Nguyễn Diễm My và Lý Trường An còn là chủ của nhiều doanh nghiệp quy mô vốn hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, ông Lý Trường An hiện là Chủ tịch và nắm quyền chi phối tại một số công ty như Công ty TNHH Thương mại đầu tư An Nhi có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với hoạt động kinh doanh chính là tư vấn đầu tư tài chính và Công ty TNHH đầu tư bất động sản Vương Gia có vốn 45 tỷ đồng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Trong khi đó, bà My hiện là chủ nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, như Công ty Vận chuyển Mercury (dịch vụ vận tải), Công ty Đầu tư bất động sản Hướng Công Viên (tư vấn bất động sản), Công ty Đầu tư và phát triển Song Giang (kinh doanh bất động sản), Công ty Đầu tư và phát triển bất động sản Cửu Long (kinh doanh bất động sản), Công ty cổ phần Nova Safe Fruit (bán buôn thực phẩm)...