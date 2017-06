Agribank dẫn đầu nộp thuế điện tử

Đẩy mạnh dịch vụ nộp thuế điện tử, Agribank tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, từ tháng 7 năm 2014, Agribank đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Thuế về triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và đã xây dựng hệ thống, triển khai thành công dịch vụ qua cổng thông tin của Tổng cục thuế tại tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị trực thuộc Agribank trên phạm vi toàn quốc.

Đây là dịch vụ giúp người thu thuế có thể thu thuế trực tiếp từ cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và được Agribank xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế kịp thời, giảm thiểu áp lực nộp thuế trước quầy đối với ngân hàng.

Sau hơn hai năm triển khai, với những nỗ lực không ngừng trong cải tiến và nâng cấp hệ thống, cung cấp đa dạng các kênh thanh toán, đến tháng 04/2017, Agribank đã cung ứng triển khai dịch vụ cho 106,948 doanh nghiệp với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước trong năm 2016 là 34.064 tỷ đồng và 4 tháng đầu năm 2017 là 12.463 tỷ đồng, đứng thứ 2 trong các ngân hàng thương mại tham gia cung ứng dịch vụ nộp thuế điện tử qua cổng thông tin của Tổng cục thuế.

Việc triển khai dịch vụ nộp thuế qua hệ thống Agribank đã giúp cơ quan nhà nước tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, giảm thời gian và giảm tải giao dịch nộp thuế trước đây, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, góp phần đa dạng hóa các kênh thu ngân sách nhà nước.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế mọi lúc mọi nơi mà không cần đến quầy giao dịch của Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng. Đặc biệt, Agribank đã mở rộng các kênh điện tử cho khách hàng để thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh giao dịch nộp thuế tại quầy, nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, khách hàng còn có thể nộp thuế trên Internet Banking - dịch vụ nộp thuế điện tử được triển khai trực tuyến tại tất cả các chi nhánh trong hệ thống của Agribank.

Hệ thống công nghệ hiện đại, hạ tầng thông tin an toàn, bảo mật, dịch vụ nộp thuế trên Internet Banking của Agribank giúp khách hàng có thêm công cụ thực hiện nộp thuế đơn giản, thuận lợi hơn, không kể không gian và thời gian, khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại bất cứ đâu với máy tính có kết nối internet, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian công sức chờ đợi, giảm thiểu thủ tục giấy tờ. Các giao dịch nộp thuế của khách hàng qua kênh Internet banking của Agribank được giữ bí mật, an toàn và xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời. Người nộp thuế có thể theo dõi và cập nhật tình hình nộp thuế nhanh chóng, chính xác và được tư vấn sử dụng các dịch vụ gia tăng khác do Agribank cung cấp.

Hiện tại, Agribank ưu đãi không thu phí đối với những giao dịch nộp thuế điện tử qua Internet Banking và giao dịch nộp thuế điện tử qua Tổng cục thuế chuyển vào tài khoản kho bạc nhà nước mở tại hệ thống của Agribank.

Quy trình thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử qua Internet Baning của Agribank như sau:

Bước 1: Khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Agribank

Bước 2:Khách hàng thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ Internet banking đồng thời đăng ký bổ sung dịch vụ nộp thuế điện tử qua Internetbanking của Agribank.

Bước 3: Khách hàng thực hiện giao dịch nộp thuế qua địa chỉ: https://ibank.agribank.com.vn



Như Loan