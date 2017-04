Apollo English nhận giải thưởng uy tín lần thứ 11 liên tiếp

Ông Joshua James, Giám đốc điều hành Apollo 360 & Corporate English, thay mặt Apollo English vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 11.

Giải thưởng Rồng Vàng do Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng từ năm 2000 và trở thành sự kiện thường niên được mong đợi dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (FDIs).

Giải thưởng nhằm ghi nhận, động viên và cổ vũ những doanh nghiệp có thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ; áp dụng các giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng...

Giải thưởng cũng nhằm kết nối và phát huy vai trò, sứ mệnh của cơ quan báo chí với các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp; giữa các nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định vị trí là một trong những tổ chức đứng đầu về đào tạo Anh ngữ cho cả đối tượng trẻ em và người lớn trên khắp cả nước. Với sản phẩm LETS (Learning English Through Subjects – Học tiếng Anh qua môn học) được áp dụng giảng dạy tại gần 30 trung tâm Apollo Junior hiện có tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng; phương pháp này đang ngày càng khẳng định được tính hiệu quả khi vừa qua, LETS được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là “Phương pháp dạy tiếng Anh hiệu quả nhất cho trẻ từ 3-16 tuổi”

Với sản phẩm tiếng Anh người lớn Apollo 360, phương pháp FLIP độc đáo sẽ giúp học viên phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, tạo dựng cơ hội trong công việc. Hiện nay Apollo 360 đã có 3 centers tại khu vực Hà Nội và TP.HCM và sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai để phục vụ nhiều đối tượng học viên hơn nữa.

Năm 2017 là thời điểm quan trọng đánh dấu 22 năm Apollo English xây dựng và phát triển tại Việt Nam. Với việc được vinh danh tại giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 11 liên tiếp, Apollo English đã chứng tỏ được thương hiệu “Where the best become better” vẫn luôn theo đuổi và xây dựng.

Như Loan