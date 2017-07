"Bão" hạ giá xe hơi

Trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng ô tô bán ra toàn thị trường giảm 1% so với cùng kỳ, đạt hơn 134.200 xe.

Ngập trong ưu đãi

Honda Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi kéo dài trong cả tháng 7/2017, áp dụng cho tất cả các khách hàng mua loạt sản phẩm xe hơi Honda CR-V, Honda Civic, Honda Accord và Honda Odyssey tại Đại lý Honda trên Toàn quốc.

Chỉ trong nửa đầu năm 2017, Honda Việt Nam đã đạt doanh số ấn tượng 4.668 chiếc xe được bán ra, trở thành 1 trong 2 hãng xe có mức tăng trưởng bán hàng cao nhất trong phân khúc xe du lịch tại Việt Nam.

Với mục đích tri ân tất cả những khách hàng đã đồng hành trong suốt thời gian qua, Honda Việt Nam triển khai chương trình vô cùng hấp dẫn mang tên “Mua xe Honda, cơ hội trúng xe Accord”

Mỗi khách hàng khi mua xe ô tô của Honda tại các đại lý trên toàn quốc sẽ được tham gia vào chương trình rút thăm ngẫu nhiên, với cơ hội nhận được 1 trong 3 chiếc xe Honda Accord 2.4L trị giá gần 1,39 tỷ đồng mỗi chiếc.

Bên cạnh giải thưởng lớn nhất trị giá lên tới 1,39 tỷ đồng, khách hàng mua xe Honda trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi cũng sẽ nhận được nhiều quà tặng và ưu đãi giá trị tại các đại lý chính thức của Honda trên toàn quốc.

Hãng xe Nhât Bản, Nissan cũng không thua kém các các hãng xe khác khi công bố chương trình ưu đãi tháng 7. Khách mua xe tại các đại lý chính hãng sẽ nhận được ưu đãi quà tặng và giảm giá tiền mặt từ 10-40 triệu đồng tùy từng mẫu xe và phiên bản.

Tuy nhiên, đây mới là ưu đãi của nhà sản xuất/phân phối mà chưa bao gồm giảm giá từ đại lý. Mức giảm thực tế cao nhất hiện nay vẫn ở mức trên 100 triệu đồng...

Cụ thể, mẫu xe Nissan X-Trail tiếp tục nhận được ưu đãi phụ kiện là 1 bộ định AVN và 1 bộ thảm sàn cho tất cả các phiên bản. Ngoài ra, khách hàng được nhận thêm khoản tiền mặt đi kèm từ 49 – 85 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, giá phiên bản X-Trail 2.0 2WD giảm cao nhất 40 triệu đồng xuống còn 893 triệu đồng. Trong khi giá 2 phiên bản X-Trail 2.5 SV và X-Trail 2.0 SL có cùng mức giảm 30 triệu đồng, giá bán thực tế lần lượt là 1,083 tỷ đồng và 969 triệu đồng. Giá phiên bản X-Trail Limited Edition vừa ra mắt thị trường có mức giảm 20 triệu đồng, xuống còn 913 triệu đồng.

Một tên tuổi khác là Toyota Việt Nam cũng tung Chương trình khuyến mãi tháng 7 & 8-2017 dành cho khách hàng mua xe Corolla, Vios và Innova, áp dụng từ 1/7 đến ngày 31/8/2017

Những khách hàng mua xe Toyota Vios hoặc Corolla Altis thanh toán đầy đủ trong thời gian chương trình sẽ được nhận gói hỗ trợ chi phí thuế trước bạ tương đương 30 triệu đồng cho xe Vios và 40 triệu đồng cho xe Corolla..

Các khách hàng mua xe Innova tất cả phiên bản (ngoại trừ khách hàng mua xe lô) và thanh toán đầy đủ, sẽ được nhận gói bảo hiểm thân vỏ một năm, có giá trị tương đương 11 triệu đồng.

6 tháng 2016, thêm gần 135.000 ô tô lăn bánh

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng ô tô bán ra toàn thị trường đã đạt hơn 134.200 xe, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, dòng xe thương mại giảm 9% (đạt hơn 47.420 xe) và xe chuyên dụng giảm 18% (đạt gần 7.500 xe) so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi xe du lịch lại tăng 7% (đạt gần 79.400 xe).

Tính riêng trong tháng 6 , lượng xe tiêu thụ của toàn thị trường đạt gần 24.370 xe, tăng 5% so với tháng trước đó, nhưng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm gần 14.180 xe du lịch; 9.137 xe thương mại và gần 1.050 xe chuyên dụng, với mức tương ứng tăng 10%; tăng 1,5% và giảm 20% so với tháng trước đó.

Đáng chú ý trong tháng rồi, lượng xe lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc đều tăng, với thứ tự là 17.280 xe, tăng 4% và 7.085 xe, tăng 8% so với tháng trước đó.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của VAMA, là trong nửa đầu năm nay, lượng xe lắp ráp trong nước tiêu thụ bị sụt giảm 6% (đạt hơn 96.700 xe), trong khi xe nhập khẩu tăng 15% (đạt gần 37.570 xe) so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là kết quả được dự đoán từ trước, khi các hãng có xu hướng chuyển nhiều mẫu xe từ lắp ráp sang nhập khẩu như Toyota Fortuner, Honda Civic hay thêm các dòng xe nhập khẩu mới về thị trường Việt như Isuzu mu-X, Ford Explorer, Suzuki Ciaz...

Trước áp lực cạnh tranh khi thuế suất một số mẫu xe nhập khẩu từ ASEAN về mức 0% vào đầu năm tới đã khiến các đơn vị lắp ráp, phân khối ô tô trong nước lần lượt hạ giá sản phẩm. Dự báo, các chương trình hạ giá, ưu đãi khách hàng mua xe tiếp tục được các hãng xe thực hiện vào nửa cuối năm 2017 tạo ra không ít cơ hội sở hữu xe cho người tiêu dùng trong nước.

Thế Hoàng