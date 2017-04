Ca sĩ Trọng Tấn khai trương nhà hàng đặc sản dê ré thứ 2 tại Hà Nội

Đi lên từ cái nghèo, ao chuôm, đồng ruộng, dù đã ở đỉnh cao sự nghiệp, và một hạnh phúc viên mãn nhưng trong đời sống thường nhật Trọng Tấn vẫn giữ cho mình chất “quê” bởi sự mộc mạc, và giản dị.

Tình yêu và những trải nghiệm, chắt chiu mỗi ngày từ những dư vị, kiến thức, thăng trầm giữa đời sống của người nghệ sỹ nay bỗng hóa thành nguồn cảm hứng bất tận để Trọng Tấn nới rộng biên độ yêu, một cách uyển chuyển “bén duyên” với ẩm thực.

Thế nên với những người “sành” về lĩnh vực này, sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi Trọng Tấn chọn dê ré- đặc sản ngon nhất, tinh túy nhất về ẩm thực thịt dê để “bén duyên” kinh doanh ẩm thực.

Ngày 5/11/2014, Trọng Tấn chính thức “bén duyên” với ẩm thực khi khai trương Nhà hàng đặc sản dê ré – Song Dương đầu tiên ở Hà Nội.

Ca sĩ Trọng Tấn và doanh nhân Đinh Minh, Chủ tịch HĐQT Migroup cùng bắt tay nhau kinh doanh chuỗi nhà hàng ẩm thực Song Dương

Hai năm qua, mối duyên đó dần lớn thành tình yêu và thú chơi của “ông hoàng nhạc đỏ,” nhà hàng dê ré đầu tiên ở Hà Nội không ngừng lớn mạnh, nhận được sự tin tưởng, trở thành điểm hẹn yêu thích của các thực khách.

Để tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực về dê ré, mang đến cơ hội trải nghiệm cho nhiều thực khách hơn nữa, Trọng Tấn cùng người bạn tâm giao trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực là tiến sỹ Đinh Minh quyết định mở Nhà hàng đặc sản dê ré thứ hai tại Hà Nội – Song Dương 2 tại 13 Liễu Giai.

Sự kiện này là cột mốc đáng nhớ đánh dấu sự thăng hoa của một tình bạn đẹp giữa người nghệ sỹ yêu thích dòng nhạc cách mạng và người tiến sỹ kinh tế học từ nước Nga trở về nhưng cùng có chung một niềm đam mê với đặc sản độc đáo Dê ré.

Trọng Tấn chia sẻ: “Dê ré là loại dê non, có cân nặng từ 17 – 20kg và chưa thay răng. Dê ré có đặc trưng thịt săn chắc, ít mỡ, có vị thơm. Do dê được nuôi thả tự nhiên trên địa hình núi đá, dê chạy nhảy nhiều nên cơ thịt săn chắc, ít mỡ hơn hẳn dê chăn thả trên đồi. Bên cạnh đó, dê ré ăn rất sạch, chỉ ăn cây thuốc, lá non trên cây, không bao giờ ăn lá đã rụng xuống đất, nước cũng phải uống nước suối sạch nên chất lượng thịt dê rất tốt.”

Điểm đặc biệt, chỉ có ở chuỗi nhà hàng Song Dương chính là nguồn nguyên liệu dê ré sạch, chuẩn dê 100% không pha tạp các loại thịt khác. Chính vì vậy, chuỗi nhà hàng Song Dương cam kết tuyệt nhiên không có món nầm dê trong tất cả thực đơn của nhà hàng,” Ca sỹ Trọng Tấn khẳng định..

Nói về mối “duyên” mới của mình, Trọng Tấn cũng thẳng thắn, nhiều người sẽ nghĩ anh liều lĩnh “đùa với lửa” khi quyết định kinh doanh nhà hàng ẩm thực. Nghệ sỹ mà, hỏi có mấy ai làm được gì tốt hơn bản năng tiếng hát? Trọng Tấn còn dự báo sẽ không ít người “hiểu lầm” Trọng Tấn đang muốn “thay áo” nghệ sỹ thành… ông chủ!

Thật ra, với tâm thế là người nghệ sỹ tự do ngày càng muốn tìm tòi, đào sâu để chạm tới những giấc mơ, hoài bão trong âm nhạc, Trọng Tấn luôn tâm niệm tình yêu dành cho ẩm thực và kinh doanh chính là nguồn cảm hứng tham khảo để Trọng Tấn có thêm gia vị và nền tảng vững chãi để anh “chơi” với âm nhạc ở đường dài sắp tới.

Bởi tình yêu dành cho ẩm thực đã hiện hữu từ lâu, nhưng phải sau lần “chạm” về tình yêu ẩm thực với người cộng sự cũng chính là người bạn tri kỷ sẽ trực tiếp điều hành Song Dương, Trọng Tấn mới thực sự “bén duyên” với tình yêu ẩm thực với tâm thế là nhà đầu tư, truyền cảm hứng với dấu ấn nghệ sỹ mạnh mẽ, khoáng đạt và bay bổng trong âm nhạc của chính anh.

Trọng Tấn tâm sự về câu chuyện đưa anh “bén duyên” với đam mê dành cho ẩm thực dê ré: “Từ niềm khoái khẩu dành cho món thịt dê, sau những cuộc rong ruổi khắp đó đây cộng với sự quan sát, tìm hiểu về ẩm thực dê, Trọng Tấn nhận thấy dê là món ăn thuần Việt, ngon và bổ dưỡng nhưng thực tế ở Hà Nội vẫn chưa có một nhà hàng thịt dê đúng nghĩa. Ngày bản thân Trọng Tấn dù đã về tận Ninh Bình, nơi được xem là “quê hương” của đặc sản này thì cũng chưa được ăn thịt dê 100%.

Quan niệm về nghệ thuật ẩm thực và triết lý kinh doanh của cả hai gặp nhau ở sự đồng điệu, tức phải xuất phát từ tâm- “món ngon nhớ lâu,” Trọng Tấn và những cộng sự muốn lan tỏa nguồn cảm hứng từ tình yêu ẩm thực đến với mọi người.

Bỏ qua những ồn ào, lo toan của cuộc sống thường nhật, khi bước chân vào nhà hàng đặc sản dê ré Song Dương 2 ở 13 Liễu Giai, thực khách sẽ thưởng thức 38 món ăn đặc sản, độc nhất vô nhị từ dê ré, được chế biến bởi người đầu bếp với 15 năm kinh nghiệm.

Với kiến trúc độc đáo, đầy chất nghệ nhưng gần gũi, ấm cúng, hòa mình với thiên nhiên, thực khách hoàn toàn có thể chọn nhà hàng đặc sản dê ré Song Dương là nơi đón tiếp những vị khách quan trọng, trong không gian phòng Vip kín đáo và yên tĩnh.

Một tin vui dành tặng cho các thực khách, nhà hàng Song Dương sẽ giảm 35% với món Dê ré nướng tảng, Dế ré ủ trấu bếp và 50% toàn bộ bia tươi đến hết ngày 26/4./.

Anh Hoa