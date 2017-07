Các kỹ sư IT Việt Nam đang để mất việc làm trong lĩnh vực Fintech vào tay kỹ sư ngoại

Công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search vừa công bố dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam thông qua nhu cầu tuyển dụng của các khách hàng đối với Navigos Search trong quý II/2017 với một số điểm nổi bật về xu hướng tuyển dụng.

Ngành sản xuất vẫn có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong quý

Trong quý II/2017, các yêu cầu tuyển dụng cho các vị trí cấp trung, cấp cao của các doanh nghiệp trong mảng Sản xuất hiện đang chiếm ưu thế. Các lĩnh vực chủ yếu trong mảng sản xuất bao gồm Xây dựng công nghiệp, Điện/Điện tử có nhiều nhu cầu tuyển dụng nhất.

Trong quý này ngành Hàng tiêu dùng/Bán lẻ, chủ yếu là mảng Trang phục/Phụ kiện và Đồ ăn/Đồ uống có nhu cầu tuyển dụng đứng thứ 2.

Tiếp theo là ngành Công nghệ thông tin, chủ yếu tập trung vào mảng Dịch vụ Internet trong các công ty liên quan đến sử dụng công nghệ trong lĩnh vực vận tải, bất động sản, lập trình game hay thanh toán trực tuyến có nhu cầu tuyển dụng cao thứ 3.

Các ngành có nhu cầu tuyển dụng tiếp theo bao gồm ngân hàng - tài chính - bảo hiểm, ngành cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp như Quảng cáo - Giáo dục… ngành Chăm sóc sức khỏe, Du lịch khách sạn và Vận tải…

Data Technology sẽ là ngành rất phát triển trong vòng 3 năm tới

Các công ty Fintech (là các công ty kinh doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ) đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn các kỹ sư công nghệ thông tin có kinh nghiệm về mảng dữ liệu (data) và có kiến thức về tài chính. Tuy nhiên, tại Việt Nam có rất ít các ứng viên có kinh nghiệm kiểu như vậy. Chính vì vậy, các công ty này buộc phải tuyển kỹ sư người nước ngoài sang Việt Nam làm việc và nắm giữ các vị trí đòi hỏi có nhiều kinh nghiệm tương ứng. Bên cạnh đó, các công ty Fintech chấp nhận tuyển các sinh viên mới ra trường và họ tự đào tạo nguồn lực để có thể đảm đương được các yêu cầu này.

Ngành Data Technology được dự báo sẽ rất phát triển trong 3 năm tới

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin chia sẻ với Navigos Search thì ngành Data Technology sẽ rất phát triển trong vòng 3 năm tới. Các công ty trong ngành này đang rất cần tuyển kỹ sư IT trong lĩnh vực xử lý dữ liệu (data processing) và kỹ sư IT có kinh nghiệm liên quan đến machine learning, là một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật cho phép các hệ thống “học” tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể. Ở Việt Nam, rất ít trường đào tạo bài bản ngành học này. Do vậy, các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm và dịch vụ trên nền tảng online đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí kể trên, tuy nhiên thị trường chưa có nhiều ứng viên có thể đáp ứng được.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang khan hiếm phiên dịch giỏi tiếng Hàn

Theo quan sát của chúng tôi, trong quý 2, với sự khởi sắc về kinh doanh nên các doanh nghiệp sản xuất của Hàn Quốc đã có những tín hiệu tích cực hơn so với quý I trong việc tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao. Mặc dù vậy, nguồn ứng viên đáp ứng được yêu cầu cũng như phù hợp về văn hóa với doanh nghiệp Hàn Quốc không nhiều dẫn đến việc tuyển dụng phân khúc nhân sự này gặp khó khăn.

Một đặc trưng của các doanh nghiệp Hàn Quốc là họ rất trọng dụng các ứng viên giỏi tiếng Hàn và có bằng cấp cao. Những ứng viên có bằng cấp này, ví dụ như Tiến sĩ không chỉ làm việc tại các trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D), mà còn được trọng dụng tại các nhà máy sản xuất. Mặc dù có thể tuổi đời của ứng viên có bằng cấp Tiến sĩ còn rất trẻ và họ mới chỉ ở cấp nhân viên, nhưng họ vẫn nhận được chế độ đãi ngộ bằng cấp rất tốt.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang cực kỳ khan hiếm nguồn ứng viên làm phiên dịch tiếng Hàn tại khu vực phía Bắc. Nhiều doanh nghiệp đang phải mở rộng tuyển phiên dịch ở phía Nam để đưa ra ngoài Bắc để làm việc.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư mạnh mảng Dệt May - Da Giày tại thị trường phía Nam

Theo quan sát của Navigos Search, có nhiều doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc và các doanh nghiệp liên doanh Trung Quốc với các quốc gia khác (chủ yếu là liên doanh với các doanh nghiệp châu Âu) đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất để xuất khẩu tại thị trường phía Nam, chủ yếu trong lĩnh vực Dệt may - Da giày và một số các mảng sản xuất công nghiệp khác. Hiện tại quy mô của các nhà máy này còn tương đối nhỏ trong năm đầu tiên, khoảng từ 100-200 công nhân cho một nhà máy. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này có kế hoạch mở rộng lên quy mô 400-500 công nhân từ năm thứ 2 trở đi, tùy vào nhu cầu đáp ứng của thị trường xuất khẩu.

Theo kinh nghiệm của Navigos Search trong việc tuyển dụng ứng viên cho các doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp liên doanh Trung Quốc, trong khi các ứng viên người Việt khá cởi mở trong việc sẵn sàng làm việc cho các doanh nghiệp liên doanh Trung Quốc và châu Âu, thì các doanh nghiệp thuần túy 100% vốn đầu tư của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên người Việt. Bên cạnh việc tìm kiếm ứng viên phù hợp về văn hóa doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp Trung Quốc và liên doanh Trung Quốc cũng rất khan hiếm tìm được các ứng viên cùng giỏi tiếng Trung và tiếng Anh, nhất là đối với vị trí bán hàng các sản phẩm kỹ thuật cao.

Thanh Huyền