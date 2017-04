ĐHCĐ VietinBank 2017: Chia cổ tức 5-7%, cấp bách đưa ra phương án tăng vốn

ĐHCĐ thường niên VietinBank 2017. Ảnh: Chí Tín

Theo báo cáo của ông Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc VietinBank, kết thúc năm 2016, vốn chủ sở hữu của VietinBank là 60.399tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ duy trì ở mức 37.234 tỷ đồng, đạt tương ứng 94% và 76% kế hoạch ĐHĐCĐ.

Có hai nguyên nhân chính khiến các chỉ tiêu về vốn chưa đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Thứ nhất, việc không chia cổ tức năm 2015 để bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính của VietinBank đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ không thể thực hiện do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai, việc sáp nhập PGBank chưa hoàn thành trong năm do các cơ quan có thẩm quyềnchưa phê duyệt chấp thuận nguyên tắc và chấp thuận chính thức theo quy định về sáp nhập hiện hành.

Theo chương trình, HĐQT VietinBank sẽ trình ĐHCĐ thông qua phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ ngân hàng này.

Báo cáo của Hội đồng quản trị Vietinbank nêu rõ: "Để đáp ứng nhu cầu phát triển phục vụ nền kinh tế, VietinBank cần thực hiện ngay trong năm 2017 những giải pháp cấp bách để nâng cao năng lực tài chính và tăng vốn điều lệ. VietinBank sẽ xây dựng phương án tăng vốn tự có từ nguồn cổ tức hàng năm, tăng vốn của các cổ đông, cấu trúc lại vốn tự có và đề xuất một số cơ chế đặc thù cho VietinBank".

Báo cáo của VietinBank không hé lộ hệ số an toàn vốn (CAR) của ngân hàng.

Năm 2017, VietinBank đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng tổng tài sản 14%, đạt trên 1 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 16%, huy động vốn tăng 15%. Tỷ lệ cổ tức được dự kiến 5-7%, tức khoảng 2.600 tỷ đồng. Sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ, lợi nhuận năm 2016 còn lại sẽ là 1.667.787 triệu đồng.

Năm 2016, ngoài trừ mục tiêu tăng vốn không đạt được, hầu hết các chỉ tiêu của ngân hàng này đều tăng trưởng tốt.

Quy mô tổng tài sản đến 31/12/2016 đạt 949 ngàn tỷ đồng, tăng 22%so với năm 2015 và đạt 107% kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2016, tiếp tục là một trong những ngân hàng TMCP có quy mô tài sản dẫn đầu thị trường.Lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 8.569 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông.

Đáng chú ý, thu dịch vụ của ngân hàng này đã chuyển biến tích cực, tăng 26% so với năm 2015 và tỷ trọng thu dịch vụ/tổng thu nhập hoạt động có xu hướng tăng so với năm 2015.

VietinBank cho biết trong năm 2017 sẽ thực hiện bứt phá trong phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng bán lẻ, trong đó chú trọng khai thác phân khúc khách hàng siêu vi mô, phát triển có trọng điểm nhóm khách hàng FDI. Trong khi đó, ngân hàng vẫn củng cố vị thế chủ đạo trong phân khúc khách hàng lớn.

Liên quan đến nhân sự Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Michael Knight Ipson theo đề nghị của cổ đông Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và ông Hiroyuki Nagata theo đề nghị của cổ đông The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU).

Đồng thời, Đại hội bầu ông Hiroshi Yamaguchi - hiện là Phó trưởng Phòng Khối khách hàng doanh nghiệp số 3 của BTMU - để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo đề cử của BTMU.

Ông Hiroshi Yamaguchi sinh năm 1966 tại Nhật Bản, ông có bằng cử nhân kinh tế do Trường Đại học Hitotsubashi (Tokyo, Nhật Bản) cấp.

Thùy Liên - Chí Tín