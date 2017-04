Fed tăng lãi suất không ảnh hưởng đến FDI vào Việt Nam

Động thái tăng lãi suất của Fed được cho là sẽ ảnh hưởng tới đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Tuy nhiên, trong một phân tích mới đây, Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, thu hút FDI của Việt Nam trong năm 2017 dự kiến vẫn tiếp tục tăng, mà không bị ảnh hưởng của việc Fed điều chỉnh tăng lãi suất.

Theo phân tích của Cục Đầu tư nước ngoài, với rất nhiều điểm mạnh như an ninh, chính trị ổn định, vị trí địa lý thuận lợi, lực lượng lao động dồi dào, có chất lượng với chi phí rất cạnh tranh; thể chế, luật pháp đang dần hoàn thiện…., Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, cho dù tỷ giá đồng USD có đang điều chỉnh tăng.

“Thực tế số liệu thống kê thời gian qua cũng khẳng định, trong ngắn hạn, việc Fed tăng lại suất cũng không làm giảm số dự án và số vốn FDI đăng ký vào Việt Nam”, Cục Đầu tư nước ngoài nhận định.

Cụ thể, từ đầu năm tới ngày 20/3/2017, cả nước có 493 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 2,917 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2016. Ngoài ra, còn có 223 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3,94 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016 và 1.077 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị góp vốn là 852 triệu USD, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ 2016.

Tính chung, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 7,7 tỷ USD, tăng 77,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đối với dự án FDI đã đăng ký, việc điều chỉnh lộ trình tăng lãi suất đồng USD của Fed dẫn đến lãi suất vay nợ nước ngoài nhìn chung sẽ tăng lên. Cụ thể là, nợ của doanh nghiệp vay bằng USD trong và ngoài nước sẽ tăng, làm chi phí vốn vay của doanh nghiệp trở nên đắt đỏ hơn.

Tuy nhiên, thực tế vốn FDI là đầu tư dài hạn, nhà đầu tư dùng vốn vay để xây dựng nhà máy, phân xưởng để tận dụng lợi thế nhân công rẻ, chính sách ưu đãi… Do vậy, không vì lãi suất tăng lên mà các nhà đầu tư lại ngừng sản xuất - kinh doanh và rút vốn về nước.

Và vì thế, tuy vốn FDI giải ngân có thể ảnh hưởng, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng lớn. Số liệu thống kê cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 3,62 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2016.

“Trong thời gian qua, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam không ngừng được cải thiện theo hướng thông thoáng, minh bạch, và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, thì tính hấp dẫn, cạnh tranh của Việt Nam trong việc thu hút FDI, đặc biệt là của các tập đoàn đa quốc gia sẽ tăng lên. Bởi vậy, thu hút FDI trong năm 2017 dự kiến vẫn tiếp tục tăng mà không bị ảnh hưởng của việc điều chỉnh tăng lãi suất của Fed”, Cục Đầu tư nước ngoài nhận định.

Hà Nguyễn