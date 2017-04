Giá vàng hôm nay 11/4: Mở thế rập rình, mua bán khó lường

Mở cửa lúc 8h30 sáng 11/4, giá vàng miếng được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 36,48 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,56 triệu đồng/lượng (bán ra), ngang bằng so với giá cuối phiên liền trước.



Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,62 triệu đồng/lượng (bán ra), ngang bằng so với cuối giờ chiều ngày 10/4.

Tới đầu giờ sáng 11/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.248,1 USD/ounce, giảm khá nhiều so với mức 1.270 USD/ounce ghi nhận hồi cuối tuần trước.

Giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York giả 5,6 USD xuống 1.251,7 USD/ounce.

Hiện giá vàng cao hơn 8,4% (+97 USD/ounce) so với cuối năm 2016. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 34,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn giá vàng trong nước 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hạ nhiệt nhưng có thể tăng vọt bất cứ lúc nào. Giá vàng thế giới đêm qua biến động mạnh, có lúc giảm khá sâu nhưng có thể tăng vọt trở lại bất cứ lúc nào trước những diễn biến địa chính chính trị khó lường ở cả Trung Đông và trên bán đảo Triều Tiên. Giá vàng thế giới đêm qua biến động mạnh, có lúc giảm khá sâu nhưng có thể tăng vọt trở lại bất cứ lúc nào trước những diễn biến địa chính chính trị khó lường ở cả Trung Đông và trên bán đảo Triều Tiên.

Vàng giảm giá ngay sau khi Mỹ có thái độ bớt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên sau khi đưa lực lượng hải quân tới vùng biển khu vực này và triển khai tập trận với hải quân Hàn Quốc. Cả Hàn Quốc và Nhật đánh giá cao động thái mới của Mỹ.

Nhiều chính trị gia Hàn Quốc cho rằng, tổng thống Mỹ Donald Trump phải hội ý với Seoul trước mọi hành động đối đầu Triều Tiên.

Vàng giảm giá còn do đồng USD tăng so với các đồng tiền chủ chốt khác và áp lực chốt lời gia tăng theo phân tích kỹ thuật.

Tuy nhiên, xu hướng giá vàng hiện không rõ ràng. Mặt hàng kim loại quý này có thể tăng vọt bất cứ lúc nào nếu căng thẳng gia tăng tại Syria và trên bán đảo Triều Tiên. Hiện tại, chính quyền ông Trump đang phát đi những tín hiệu khó hiểu về vấn đề Syria, về tương lai của tổng thống Syria Bashar al-Assad trước cuộc họp G7.

Trước đó, Mỹ ra tín hiệu cứng rắn về vấn đề Triều Tiên trong cuộc họp thượng đỉnh với Trung Quốc. Theo đó, Washington sẽ tiếp tục áp dụng chính sách cứng rắn với Bình Nhưỡng, nếu lãnh đạo Triều Tiên không thay đổi thái độ về vấn đề tên lửa, hạt nhân.

Thị trường vàng trong nước ảm đạm Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng đã cho biết, Mỹ đã chuẩn bị tất cả các phương án khác nhau để giải quyết vấn đề Triều Tiên, trong đó không loại trừ việc áp dụng phương án quân sự, cũng như trừng phạt về ngoại giao và Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng đã cho biết, Mỹ đã chuẩn bị tất cả các phương án khác nhau để giải quyết vấn đề Triều Tiên, trong đó không loại trừ việc áp dụng phương án quân sự, cũng như trừng phạt về ngoại giao và kinh tế

Vụ tấn công bằng 59 quả tên lửa của Mỹ đối với Syria hồi tuần trước cũng “đã gửi thông điệp mạnh mẽ không chỉ với Syria mà với toàn thế giới”.

Giới đầu tư cũng đang đợi tín hiệu từ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về kế hoạch tăng lãi suất trong thời gian tới.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, xu hướng tăng giá trong ngắn hạn áp đảo. Ngưỡng kháng cự gần nhất là đỉnh cao hôm qua: 1.257,5 USD/ounce và sau đó là: 1.264,2 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là: 1.245,44 USD/ounce và sau đó là: 1.241,5 USD/ounce.

Trên thị trường vàng trong nước, trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong nước tăng khoảng 40 ngàn đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước.

Chốt phiên 10/4, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,48 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,56 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,62 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, diễn biến giao dịch buồn tẻ và ảm đạm thể hiện khá rõ nét ở phiên giao dịch hôm cuối tuần. Thị trường trong nước chưa kịp tạo thêm lực bật ở phiên trước đó khi giá vàng quốc tế chạm mức đỉnh 1270, sau đó nhanh chóng chứng kiến sự sụt giảm ở phiên sau.

Cũng bởi vậy, các nhà đầu tư trong nước đều có chung tâm lý dè dặt, thận trọng và tìm thêm những cơ hội ở các phiên tiếp theo trong tuần.

V.Minh (Vietnamnet)