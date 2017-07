Giá vàng hôm nay 8/7: Chốt lại một tuần thê thảm

Giá vàng hôm nay: Áp lực giảm mạnh.

Trong nước, mở cửa lúc 8h30 sáng 8/7, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 36,12 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,20 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chiều qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,03 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,28 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 40 ngàn đồng chiều mua vào và giảm 30 ngàn đồng chiều bán ra so với chiều ngày 7/7.

Tới đầu giờ sáng 8/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống 1.212,2 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York giảm xuống 1.209,7 USD/ounce.

Hiện giá vàng cao hơn 5,3% (+61 USD/ounce) so với cuối năm 2016. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 33,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn giá vàng trong nước 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đêm qua quay đầu giảm trở lại ngay sau khi thị trường đón nhận một thông tin khá bất ngờ về nền kinh tế Mỹ. Vàng khép lại một tuần giảm mạnh nhất trong vòng 2 tháng qua với mức giảm khoảng gần 3%.

Giá vàng miếng giảm mạnh sau khi Mỹ công bố số lượng việc làm được tạo ra cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường trước đó. Cục thống kê lao động cho biết, 222.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 6, cao hơn nhiều so với con số dự đoán của các nhà kinh tế là: 175.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên mức 4,4%, so với ước tính 4,3%.

Số liệu việc làm đã ngay lập tức kéo đồng USD tăng giá và gây áp lực lên vàng.

Hiện tại, giá vàng thế giới đang thử ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.220 USD/ounce.

Căng thắng địa chính trị tại Triều Tiên nổi lên rồi lại chìm xuống. Căng thẳng tại Trung Đông cũng vậy. Diễn biến trở nên quen thuộc với các nhà đầu tư. Nó khiến vàng không có cơ hội bứt phá đi lên.

Vàng chịu áp lực giảm còn do Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) “dội gáo nước lạnh” vào thị trường bằng việc phát đi tín hiệu có thể bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán vào tháng 9 hỗ trợ cho lợi tức trái phiếu Mỹ.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, xu hướng giảm ngắn hạn là chủ đạo. Ngưỡng kháng cự gần nhất là: 1.216,5 USD/ounce và sau đó là: 1.220 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là: 1.210 USD/ounce và sau đó là: 1.200 USD/ounce.

Trên thị trường vàng trong nước, trong phiên giao dịch hôm qua, thị trường vàng không có biến động lớn, giao dịch mang tính cầm chừng. Giá vàng trong nước hiện vẫn chưa tìm được xu hướng.

Chốt phiên 7/7, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,17 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,07 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,31 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, tại thị trường trong nước, giá vàng miếng gần như dậm chân tại chỗ khi chưa tìm kiếm được đòn bẩy mới nào, các giao dịch phát sinh chỉ mang tính cầm chừng. Ở giai đoạn này, các nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu khởi sắc hơn mới quyết định tham gia thị trường.