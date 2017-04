Hoa hậu Giáng My giàu cỡ nào?

Căn biệt thự triệu đô của hoa hậu Giáng My nằm ở khu trung tâm của quận 2 (TP.HCM), gồm một đại sảnh với sức chứa 200 người và 4 tầng lầu.



Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển với sắc trắng trang nhã.



Bể bơi xanh ngắt trải dài nằm ngay bên hông khiến khu vực khuôn viên thêm phần thơ mộng.



Ngay từ đại sảnh, bất cứ ai tham quan đều không khỏi bị cuốn vào khung cảnh tráng lệ với nội thất sang trọng, ấm cúng.



Bên trong biệt thự sử dụng thang máy trong suốt bằng kính để di chuyển giữa các tầng. Mỗi tầng có nhiều phòng chức năng và được trang trí theo gu cổ điển.



Sân nhà Giáng My rộng lớn lại có nhiều cây xanh nên thơ, thường là nơi cô tổ chức tiệc tùng ngoài trời nhân những dịp đặc biệt.



Ngoài biệt thự triệu đô, Giáng My còn sở hữu một căn penthouse trị giá ước tính hàng chục tỷ nằm trên tầng cao nhất của một chung cư cao cấp rất gần trung tâm Sài Gòn. Cô mua để' ẩn náu' nghỉ ngơi vào mỗi cuối tuần.



Căn penthouse này được thiết kế hiện đại và tối giản hết mức. Phần lớn nội thất ở đây được cô đặt mua từ Ý. Tầng thượng có bể bơi được thiết kế riêng một mặt bằng kính, có thủy lực tạo sóng để thả mình thư giãn.



Hệ thống tự động khiến người bước chân đến đâu, điện bật sáng và âm nhạc vang lên đến đó. Trong căn hộ có quầy bar mini, khắp nơi đều treo tranh nổi tiếng thời phục hưng hoặc tranh đá quý, thêu chỉ vàng cô mua ở Dubai.



Cách đây nhiều năm, hoa hậu chủ yếu đi lại bằng chiếc E-Class song đến tháng 11/2009, cô đã đổi sang Mercedes S-Class 2010 màu socola lần đầu tiên được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam. Trị giá chiếc xế sang này khi đó khoảng 4 tỷ đồng.



Xuất hiện tại một sự kiện vào tháng 10 năm ngoái, Giáng My tiếp tục gây sốc khi ngồi siêu xe Mercedes Maybach S600 có giá bán khoảng 14 tỷ đồng.



Siêu xe này hội đủ các yếu tố từ thiết kế, tính năng, vận hành, nội, ngoại thất… cao cấp bậc nhất của thương hiệu Mercedes. Từ đó đến nay, Giáng My đi đâu, thậm chí công tác ở nước ngoài, cũng đều không rời siêu xe.



Không ít lần cô lại xuất hiện cùng chiếc xế hộp màu trắng này.



Không thể tách rời khỏi Giáng My chính là gout thời trang đẳng cấp. Có lần sang Thái, mỹ nhân diện váy xanh đậm Camellia, đi kèm phụ kiện hàng hiệu gồm vòng cổ, hoa tai Miu Miu, túi Hermes, giày Christian Louboutin và kính Dior vô cùng quý phái.



Hay như bộ này, Giáng My diện nguyên cây Gucci thuộc BST Resort Xuân - Hè 2015 từ đầu tới chân, gồm túi Bamboo Floral Tote 50 triệu, quần 22 triệu, khăn quấn cổ 10 triệu mang cùng giày Christian Louboutin Signature 34 triệu. Tổng trị giá set đồ hơn 100 triệu đồng.



Thời trang dự sự kiện của Giáng My cũng vô cùng đắt giá, như chiếc váy đen thêu họa tiết hoa cúc nằm trong bộ sưu tập Thu - Đông 2015 của Valentino có giá hơn 150 triệu đồng (bên trái) hay chiếc váy lụa trang nhã có giá gần 100 triệu đồng (bên phải).



Đi cùng váy áo cao cấp, không thể thiếu những chiếc túi xách đắt đỏ này. Chẳng hạn như chiếc túi Hermes Birkin cỡ lớn giá hơn 200 triệu đồng (bên trái) hay túi Dior da trăn xa xỉ có giá 260 triệu đồng (bên phải).



Nằm trong bộ sưu tập túi của 'hoa hậu hàng hiệu' này có không ít mẫu thiết kế của thương hiệu Hermes.



Dĩ nhiên, những hiệu Dior, Louis Vuitton hay Chanel cũng rất được Giáng My ưa chuộng.



Giáng My cũng rất mê sưu tầm trang sức. Trong một sự kiện, cô diện vòng cổ lấp lánh trị giá 700 triệu đồng (bên trái). Một số lần xuất hiện khác, người đẹp này chơi sang diện bộ trang sức có giá đến 1 tỷ đồng (bên phải).

Hoa hậu Giáng My đang U50 và cô đang sở hữu cuộc sống giàu sang xa xỉ đáng ngưỡng mộ với nhà to, xe đẹp, mỗi lần ra đường không có món nào không phải hàng hiệu đắt tiền. Chưa kể, Giáng My còn có quyền tự hào với cô con gái rượu Anh Sa ngày càng xinh đẹp và tài giỏi giống mẹ.