Huy động hơn 22.300 tỷ đồng trái phiếu đồng qua đấu thầu

Lãi suất trúng thầu trái phiếu giảm khá mạnh. Nguồn ảnh: TTXVN



Tất cả trái phiếu huy động trong tháng 6 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành, khối lượng huy độn giảm 6,2% so với tháng 5/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 90,1%.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,90-5,05%/năm, 7 năm trong khoảng 5,18-5,33%/năm, 10 năm trong khoảng 5,65-5,79%/năm, 15 năm là 6,30%/năm, 20 năm trong khoảng 6,67-7,00%/năm, 30 năm trong khoảng 7,10-7,50%/năm.

So với tháng 5/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm khá mạnh trên tất cả các kỳ hạn: 5 năm giảm 0,15%/năm, 7 năm giảm 0,14%/năm, 10 năm giảm 0,26%/năm, 15 năm giảm 0,34%/năm, 20 năm giảm 0,33%/năm, 30 năm giảm 0,45%/năm.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 912,5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 97,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% về giá trị so với tháng 5/2017.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 917,8 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 90,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% về giá trị so với tháng 5/2017.

STT Kỳ hạn trái phiếu Số đợt đấu thầu GT gọi thầu GT đăng ký GT trúng thầu Vùng LS

đặt thầu (%/Năm) Vùng LS trúng thầu (%/Năm) 1 5 Năm 4 7,350,000,000,000 24,624,000,000,000 6,150,000,000,000 4.84 - 5.5 4.9 - 5.05 2 7 Năm 4 7,350,000,000,000 21,149,000,000,000 6,825,000,000,000 5.14 - 5.8 5.18 - 5.33 3 10 Năm 2 2,600,000,000,000 10,715,000,000,000 2,400,000,000,000 5.57 - 6.30 5.65 - 5.79 4 15 Năm 1 1,300,000,000,000 4,786,000,000,000 1,300,000,000,000 6.20 - 6.90 6.30 - 6.30 5 20 Năm 2 2,600,000,000,000 9,795,000,000,000 2,568,000,000,000 6.59 - 7.50 6.67 – 7.00 6 30 Năm 3 3,600,000,000,000 12,630,300,000,000 3,105,000,000,000 7.00 – 8.00 7.10 - 7.50 Tổng 16 24,800,000,000,000 83,699,300,000,000 22,348,000,000,000

Chí Tín