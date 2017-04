IFC đề xuất rút một đại diện khỏi HĐQT, liệu có rút vốn tại VietinBank?

Lãnh đạo VietinBank đã giải đáp nhiều câu hỏi các cổ đông nêu ra

Báo Đầu tư online trích lược một số nội dung câu hỏi của cổ đông và trả lời của ban lãnh đạo VietinBank tại Đại hội.

IFC là cổ đông chiến lược từ năm 2011, đã có hỗ trợ thế nào đối với VietinBank, liệu IFC có thoái vốn trong thời gian tới không?

IFC trong quá trình vừa qua đã có đóng góp rất lớn không chỉ mua cổ phiếu mà còn cho ngân hàng vay vốn, hỗ trợ nhiều mặt về kỹ thuật, tập trung vào nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, phát triển dịch vụ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chương trình tín dụng xanh, phát triển công nghệ thông tin...

Về rút vốn hay không, quá trình hợp tác giữa VietinBank và IFC hiện rất tốt và theo chúng tôi được biết thì hiện IFC vẫn chưa có kế hoạch rút vốn khỏi VietinBank.

Ban lãnh đạo bình luận gì về việc tỷ lệ nợ xấu năm năm 2016 có nhích cao hơn so với năm 2015?

Tỷ trọng nợ xấu cuối 2016 có nhích hơn so với 2015, nhưng so với quy mô thì đó rất nhỏ. Ngoài ra, việc có tỷ lệ này do ngân hàng nhận diện các khoản vay có nguy cơ, trên cơ sở phân loại nợ thì chúng tôi đã chủ động chuyển thành các khoản nợ có vấn đề để quản lý. Do đó, chất lượng của VietinBank được khẳng định tốt, việc tăng này không ảnh hưởng chất lượng tín dụng mà còn cho thấy chất lượng ngân hàng đi lên.

Trái phiếu quốc tế đáo hạn tháng 5/2017, vậy VietinBank có phát hành trái phiếu khác thay thế không?

Việc VietinBank phát hành trái phiếu quốc tế năm 2012 là thành công lớn, qua đó uy tín của VietinBank được nâng lên. Cũng đã có nhiều tổ chức quốc tế đề xuất cho VietinBank vay, qua đó có nhiều kênh vốn cho VietinBank khai thác.

Tháng 5/2015 khi trái phiếu đến hạn thì VietinBank đã cân đối vốn chủ động thu xếp cho nhà đầu tư, còn việc phát hành nữa không sẽ trên cơ sở nghiên cứu đánh giá, các nguồn vốn... qua đó sẽ có phương án sao cho có hiệu quả nhất.

Hàng năm VietinBank đã có các cuộc roodshow để gặp gỡ các nhà đầu tư quốc tế, qua đó khi cần thiết phát hành ra quốc tế thì ngân hàng đã hoàn toàn chủ động.

Chiến lược của VietinBank trong các năm tiếp theo và đâu là động lực cạnh tranh?

Trong năm 2016, sự cạnh tranh trên thị trường diễn ra mạnh, chúng tôi nhận thức điều đó nên luôn chủ động trong các biện pháp để đầu tư cho vay, phát triển khách hàng lớn, giữ vững được vị thế cạnh tranh.

Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa khách hàng, cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, khai thác các nguồn vốn từ nhiều kênh khác nhau bên cạnh nguồn vốn truyền thống.

Kết quả kinh doanh quý I/2017 của Ngân hàng thế nào?

Quý I/2017 ngân hàng tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, tăng mạnh nhất kể từ 2011 trở lại đây. Các năm trước trong quý I kết quả thường khá khiêm tốn, có năm tăng trưởng âm quý I.

Riêng trong quý I/2017, tổng tài sản của VietinBank tăng trưởng trên 4%, dư nợ tăng 5,6%. Tổng nguồn vốn tăng trưởng 4,7% so với đầu năm. Theo đó, đây là mức tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của toàn ngành. Nợ xấu tiếp tục duy trì dưới 1%.

Chiến lược trong năm 2017 của VietinBank sẽ như thế nào?

Vẫn kiên định chiến lược chung đã đề ra đến 2020, riêng năm nay tiếp tục khẳng định sức mạnh ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp, đẩy mạnh tăng trưởng mạnh mẽ đối với phân khúc khách hàng vừa và nhỏ, khách hàng FDI và bán lẻ.

Tỷ trọng nguồn vốn, dư nợ và hiệu quả kinh doanh điều chuyển dịch theo hướng tỷ trọng khối bán lẻ, khách hàng cá nhân đang tiếp tục tăng lên mạnh mẽ. Theo đó, chúng ta hướng tới việc đưa cơ cấu thu nhập từ các đối tượng khách hàng dần tương đồng nhau.

Đề nghị Ban lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tiến độ dự án Basel II?

VietinBank là một trong những ngân hàng nỗ lực, xung phong đăng ký tham gia ngay từ những ngày đầu tiên từ 2013, thời gian qua VietinBank đã thực hiện tham gia đánh giá, phân tích các hiện trạng để xây dựng lộ trình triển khai.

VietinBank không những hướng tới việc áp dựng phương pháp tính đúng theo Basel II mà còn đưa ra lộ trình dài hơn để quản trị phương pháp luận.

Hiện VietinBank đã hoàn thành giai đoạn I và đang triển khai giai đoạn II và đáp ứng đúng tiến độ Ngân hàng Nhà nước giao và đến nay VietinBank đã sẵn sáng tính đúng theo tiêu chuẩn. Bản thân VietinBank dù chưa bị bắt buộc triển khai Basel II tại thời điểm này, nhưng đã áp dụng ở nhiều mặt hoạt động khác nhau.

Theo đó, VietinBank tin tưởng có thể đi đầu trong triển khai Basel II.

Phương án cải thiện tỷ lệ an toàn vốn theo Basel liệu có thể đảm bảo không?

Theo hệ số K mới của Basel II, hiện VietinBank đã có những điều kiện đầy đủ và nếu áp dựng Basel II thì tỷ lệ của VietinBank vẫn đạt trên 8% nếu áp dụng Basel II.

Với VietinBank trong thời gian tới tập trung vào 2 giải pháp lớn: Đó là tiếp tục tăng vốn tự có để đảm bảo thúc đẩy kinh doanh và đáp ứng chuẩn mực; thứ hai là tái cơ cấu danh mục.

Tháng 2/2017, VietinBank đã triển khai corebanking, đề nghị cập nhật tiến độ?

Sau hơn 20 lần chạy thử hệ thống core mới thì có thể nói là Ban quản lý dự án đã vận hành core mới thành công vào ngày đầu tiên giao dịch năm Đinh Dậu.

Việc thay core của một ngân hàng giống như 2 máy bay tiếp dầu trên không, tức vừa tiếp dầu mà vẫn vận hành thông suốt không ảnh hưởng vận hành. Do đó, ngân hàng chọn thời điểm Tết âm lịch là thời điểm tập thể hy sinh quyền lợi cá nhân nghỉ ngơi, tất cả bộ máy phải làm từ 30 Tết và trong suốt từ 2 đến 5 Tết cán bộ nhân viên của VietinBank đã phải đi làm, theo đó kết quả thay core đã đáp ứng mong mỏi của khách hàng, bên tư vấn giám sát đánh giá VietinBank thành công nhất trong các ngân hàng từ trước đến nay.

Từ đó đến nay hệ thống đã hoạt động ổn định, trong tháng 4 chỉ còn phần nữa là thay hệ thống thẻ ATM vào hệ thống core mới để đảm bảo đến 30/4 có thể hoàn thành.

Đề nghị thông tin về việc thoái vốn khỏi công ty bảo hiểm nhân thọ Avivia?

VietinBank đang ra soát lại các khoản đầu tư tại các liên doanh, các hợp tác. Quá trình rà soát nếu thấy rằng nếu góp vốn đó đem lại hiệu quả thấp hoặc không còn phù hợp với chiến lược chung của ngân hàng để dành nguồn lực vào những lĩnh vực có thế mạnh để có thể đem lại hiệu quả cao nhất.

Theo đó, việc thoái vốn tại VietinBank Aviva nằm trong kế hoạch rà soát của Hội đồng quản trị, quá trình thoái vốn cũng đã đàm phán một cách chi tiết và qua nhiều vòng với đối tác Aviva. Hiện có được những kết quả tốt đẹp, theo đó không những đảm bảo giá gốc mà còn có lợi. Hiện nay đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Chí Tín