Lo cho sức khỏe nhưng bạn có sẵn sàng chi 100 triệu đồng để mua máy lọc nước này, mỗi ngày uống 1 lít

Theo đó, Công ty Minh Anh sẽ là nhà phân phối chính thức những sản phẩm Atica của Hitachi Maxell tại thị trường Việt Nam.

Minh Anh cũng chịu trách nhiệm cung cấp những sản phẩm lọc đảm bảo nguồn nước đầu vào cho Atica khi bán sản phẩm này tại Việt Nam.

Đây là sản phẩm được đánh giá là sẽ tạo ra nguồn nước giúp bộ máy tiêu hóa khỏe, thanh lọc cơ thể, đẹp da, ngăn ngừa giảm tác hại của bệnh gout, tiểu đường, ung thư và ngăn chặn sự phát triển của gốc tự do.

TS Vũ Ngọc Duy, giảng viên khoa hóa học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên đang thực hiện thí nghiệm đo độ PH và Hydro với sản phẩm của máy lọc nước Atica

Ông Lê Đình Vĩnh, Giám đốc Công ty Minh Anh cho biết, Atica sở hữu sở hữu công nghệ điện cực hiệu suất cao, tạo ra hiệu suất 95% với tỷ lệ 20:1 nghĩa là 21 lít nước đầu vào thì đầu ra là 20 lít nước có thể sử dụng được trong khi đó các dòng máy khác thường có tỷ lệ 5:1; 4:1 thậm chí cao hơn.

Cũng theo ông Vĩnh, công nghệ này cũng cho phép tạo ra lượng hydro cao nhưng không làm mất độ PH của nước.

“Đây là công nghệ đòi hỏi kỹ thuật cao bởi thông thường, để tạo ra tỷ lệ hydro cao trong nước thì những kỹ thuật khác sẽ tăng điện cực, việc tăng điện cực đồng nghĩa với tăng độ PH trong nước. Nếu độ PH > 10 sẽ không còn ý nghĩa với người sử dụng. Độ PH trong nước uống phải đảm bảo 7

Trả lời câu hỏi tại sao Hitachi Maxell lại chọn Minh Anh là đối tác trong khi có khá nhiều đối tác có nguồn lực tài chính cao hơn Minh Anh, ông Vĩnh cho biết: “Câu hỏi đầu tiên Hitachi Maxell hỏi chúng tôi không phải là bán được bao nhiêu máy, mua bao nhiêu máy mà là có xử lý được nguồn nước ở Việt Nam không? Lý do là Atica chỉ có chức năng chính tạo ra hàm lượng ion kiềm và hydro cao trong khi nước đầu vào đòi hỏi đạt chuẩn nước uống ngay. Do đó, đối tác chuyên sâu về kỹ thuật, am hiểu nguồn nước, am hiểu thị trường, sở hữu nền tảng để xử lý nước cấp độ hộ gia đình là những ưu tiên được Maxell đặt ra cho đối tác hơn là vấn đề tài chính.”

“Trước khi hợp tác với Hitachi Maxell, chúng tôi đã có sản phẩm máy lọc nước nano Ecotar, kết quả của sự hợp tác giữa Minh Anh và Tập đoàn Geyser (Liên bang Nga). Với các thông số đảm bảo nguồn nước có thể sử dụng tại vòi nhưng vẫn giữ được những khoáng chất đảm bảo quá trình điện phân như tiêu chuẩn nước của Nhật, chúng tôi đã có được cái gật đầu hợp tác với Maxell sau quá trình đàm phán kéo dài từ 2014-2017.”, ông Vĩnh cho biết thêm.

Trên thực tế, Atica không phải là dòng máy lọc nước ion kiềm đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Những dòng sản phẩm máy ion kiềm đầu tiên đã được bán tại Việt Nam theo hình thức bán trực tiếp tới người tiêu dùng với giá tầm 100 triệu với máy của Nhật. Hiện, tại TP.HCM đã có 1 nhà máy sản xuất nước đóng chai ion kiềm, những sản phẩm đóng chai của công ty này cũng được bán rộng rãi tại siêu thị big C.

Một vài năm gần đây, dòng máy ion kiềm từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc cũng đã có mặt tại Việt Nam với giá từ 40 -100 triệu đồng/máy.

Theo ông Vĩnh, Atica cũng sẽ có giá tương đương mức thị trường đang bán nghĩa là từ 40 - 100 triệu tùy theo model và các dịch vụ đi kèm.

Tuy nhiên, khác với những nhà cung cấp khác, ông Vĩnh đang đặt ra mục tiêu sẽ chiếm thị phần dẫn đầu trong phân khúc bán máy lọc nước ion kiềm tại thị trường Việt Nam.

Trả lời câu hỏi làm thế nào Minh Anh có thể cạnh tranh với những dòng máy ion kiềm đang được bán tại Việt Nam để đạt mục tiêu đề ra, ông Vĩnh cho biết: “Những nhà phân phối máy lọc nước ion kiềm tại Việt Nam chủ yếu là những nhà phân phối nhỏ lẻ không có sự đầu tư bài bản. Trong khi đó, chúng tôi sẽ đi theo cách riêng nghĩa là ngoài hợp tác với Maxell, đơn vị duy nhất hiện nay có thể sản xuất ra điện cực hiệu suất cao đến 95% (đã được cấp bằng phát minh sáng chế Pattent của Nhật) thì trong giai đoạn đầu thâm nhập vào thị trường, chúng tôi sẽ tập trung truyền thông cho người dùng biết được lợi ích của việc sử dụng nước ion kiềm thay vì mục tiêu lợi nhuận. Chúng tôi sẽ đưa cho người dùng những bằng cứ khoa học thông qua các hợp tác của Minh Anh với các nhà khoa học thế giới thay vì quảng cáo lợi ích bằng lời.”

Ông Vĩnh cũng cho biết, máy lọc nước sử dụng công nghệ RO, loại máy hiện được hầu hết các gia đình Việt Nam sử dụng không thể sử dụng để tạo nguồn nước đầu vào cho Atica.

Lý do đưa ra là công nghệ RO trong quá trình loại bỏ những chất nguy hại có trong nước đồng thời cũng loại dần toàn bộ khoáng chất khác như canxi, magie hoặc kim loại hòa tan khác, khi kim loại hòa tan bị loại bỏ thì nước không còn khả năng dẫn điện dẫn tới không thể điện phân.

Mặc dù nước giàu hydro được đánh giá là đem lại lợi ích trong việc loại bỏ gốc tự do, trung hòa axit có hại trong tế bào, tuy nhiên, phía Hitachi Maxell cũng đưa ra khuyến cáo mỗi người chỉ nên sử dụng tối đa là 1 lít nước này/ngày và trong một số trường hợp theo khuyến cáo của bác sĩ cũng không sử dụng được nước này.

