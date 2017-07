Mới đầu tháng 7, giá ô tô Honda đã giảm lịch sử lên tới 200 triệu đồng

Honda Odyssey giảm tới 200 triệu đồng là động thái bất ngờ

Theo khảo sát của PV, ngay từ ngày 1/7, giá bán rất nhiều mẫu ô tô của Honda đã có biến động mạnh, mức giảm dao động từ 10 - 200 triệu đồng, tùy từng mẫu xe. Chương trình ưu đãi giảm giá được áp dụng từ ngày 1/7/2017.

Cụ thể, Honda Odyssey có mức giảm mạnh nhất, giá trị lên tới 200 triệu đồng. Hiện tại, giá bán của Odyssey tại các đại lý giảm từ 1,99 tỷ xuống còn 1,79 tỷ đồng. Trên thị trường ô tô trong nước, chưa có một mẫu ô tô nào giảm mạnh tới 200 triệu đồng như Honda Odyssey.

Doanh số bán thấp chính là động lực để Honda giảm giá mạnh tay cho mẫu Odyssey. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Honda Odyssey nằm trong top 10 mẫu xe ế ẩm nhất thị trường trong tháng 5/2017 với doanh số chỉ 14 chiếc/tháng. Thậm chí, doanh số bán xe tháng 4/2017 của Odyssey còn thảm hại hơn khi đạt 8 chiếc/tháng.

Trong phân khúc giá xe 2 tỷ đồng, Odyssey đang gặp khó khăn trước các đối thủ như Toyota Camry và đặc biệt là các dòng xe Mecsedec-Benz.

Ngoài ra, Honda CR-V tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 10 - 20 triệu đồng so với mức giảm của tháng 6. Sự điều chỉnh giá của Honda tiếp tục kéo giá bán của CR-V xuống thấp kỷ lục. Hiện tại, CR-V 2.0 AT 2016 có giá bán là 858 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với tháng trước và thấp hơn giá đề xuất là 150 triệu đồng.

Honda CR-V vẫn đang duy trì ở mức giá thấp

Cũng trong tháng 7, mẫu xe hạng C Honda Civic Turbo có mức giảm 60 triệu đồng, giá bán thực tế của Honda Civic tại các đại lý là 890 triệu đồng. Đây được xem là mức giảm mạnh nhất kể từ khi mẫu xe này được bán ra thị trường đầu năm 2017.

Honda Accord cũng được giảm 100 triệu đồng, xuống còn 1,29 tỷ đồng. Theo ý kiến của nhiều đại lý, Honda Accord rất có thể giảm tiếp trong thời gian tới vì đây là xe nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan.

Cuối cùng là “tân binh” Honda City 2017 với mức giảm tiền mặt từ 10-20 triệu đồng, tùy phiên bản và đại lý. Đây là mẫu xe vừa mới được giới thiệu vào giữa tháng 6 vừa qua. Nếu so sánh cùng phân khúc xe với "người đồng hương" Toyota Vios, Honda City 2017 có giá bán đắt hơn 1 chút. Tuy nhiên, với lợi thế được ra mắt mới đây, rất có thể City 2017 sẽ là một đối thử khó chịu đối với Vios trong thời gian tới.

Honda Civic Turbo có mức giảm 60 triệu đồng, giá bán thực tế của Honda Civic tại các đại lý là 890 triệu đồng

Việt Vũ (VTCNews)