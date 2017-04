Mua ô tô cũ thời điểm này đảm bảo "ngon - bổ - rẻ"

Tại sao người Việt “chuộng” ô tô cũ?

Thị trường ô tô cũ những năm gần đây trở nên sôi động, có nhiều nguyên nhân “kích” thị trường ô tô cũ tăng trưởng. Đầu tiên đó chính là nhu cầu tăng cao từ phía người dân, từ việc mua xe để đáp ứng nhu cầu đi lại đến việc kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra việc ra đời của các hãng taxi giá rẻ như Grab, Uber cũng là nguyên nhân khiến thị trường ô tô cũ trở nên sôi động.

Là một quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người khiêm tốn nhưng lại có giá xe hơi thuộc vào loại đắt nhất thế giới, gấp hơn hai lần so với các nước phát triển và khoảng 1,5 lần so với các nước trong khu vực. Bởi thế, việc mua được một chiếc xe hơi không phải là điều dễ. Đây cũng chính là lý do khiến ô tô cũ được ưa chuộng tại thị trường Việt.

Trên thực tế, thị trường ô tô cũ sẽ tăng – giảm theo từng giai đoạn. Cụ thể, tăng vào những tháng đầu năm và cuối năm do nhu cầu đi lại lớn; giảm dần vào những tháng giữa năm (khoảng từ tháng 3 đến hết tháng 8) do thời gian này người dân tập trung vào việc làm ăn.

Thị trường ô tô cũ “nóng” lên nhờ nhu cầu tăng cao từ phía người dân. Trao đổi với PV, anh Trịnh Minh Vương – nhân viên tại một salon ô tô cho biết, do năm nay giá xe mới giảm và ngân hàng hỗ trợ trả góp xe mới rất cao nên nhu cầu giảm mạnh so với các năm. Tuy nhiên, lượng mua vẫn lớn vì mua ô tô cũ ít nhất bớt được tiền thuế và biển số.

Cũng theo anh Vương, nếu người tiêu dùng biết lựa thời điểm mua ô tô cũ hợp lý thì sẽ tiết kiệm được một khoản khá lớn. Song thực tế, người Việt không phải ai cũng biết điều này.

Theo các chuyên gia, có 3 thời điểm “vàng” cho việc mua ô tô cũ. Ảnh minh họa

Thời điểm “vàng” để mua ô tô cũ

Theo anh Trịnh Minh Vương, việc chờ đợi trong mua bán xe hơi là một vấn đề vô cùng quan trọng. Bởi đôi khi người tiêu dùng có thể tiết kiệm được cả đống tiền nếu kiên nhẫn chờ đợi để chọn thời điểm mua phù hợp.

Nhiều người cho rằng, thời điểm mua ô tô thích hợp nhất là dịp cuối năm bởi ngoài những lý do theo đuổi doanh số, tiền thưởng hay tiền phạt đây còn là thời điểm mà các đại lý rất cần “làm sạch” không gian, giải quyết hàng tồn để “đón” những mẫu xe mới đổ bộ vào đầu năm sau.

Tuy nhiên, theo những người có kinh nghiệm trong việc mua – bán ô tô cũ thì đây là sai lầm; bởi thường vào dịp cuối năm lượng khách mua xe rất đông do tâm lý chung của người Việt là cuối năm phải mua sắm tổng kết thành quả một năm làm việc cố gắng và tích cóp. Nhiều đại lý xảy ra tình trạng cháy hàng, ép giá, đẩy giá lên cao; công tác đăng ký đăng kiểm chậm chạp.

Lựa chọn mua ô tô cũ đúng thời điểm, giúp bạn tiết kiệm cả “đống” tiền

Theo các chuyên gia, có 3 thời điểm “vàng” cho việc mua ô tô cũ. Những thời điểm này, khách hàng sẽ dễ thương lượng để có thể mua được chiếc ô tô ưng ý với giá rẻ nhất có thể.

Thời điểm mua ô tô cũ tốt nhất là vào khoảng giữa năm (khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 dương lịch). Vì đây là thời điểm thay đổi giá bán giữa các năm, người tiêu dùng có thể dễ dàng thương lượng để có được chiếc xe với giá rẻ nhất. Ngoài ra, ở thời điểm này, các đại lý, showroom bán ô tô cũ cũng thường có những chính sách, ưu đãi hấp dẫn.

Thời điểm lý tưởng tiếp theo là khi phiên bản mới của dòng xe đó chuẩn bị được bán ra. Trên thực tế, bất kể thứ gì khi được thiết kế lại thì đời trước sẽ sụt giá rất nhanh và ô tô cũng không ngoại lệ. Khi một đời xe mới rục rịch ra mắt, các nhà sản xuất ở Việt Nam thường giảm giá khoảng từ 30 - 40 triệu đồng cho phiên bản trước đó, nhằm đẩy hết xe cũ ra khỏi kho để chuẩn bị bán xe mới. Thông thường, vào khoảng tháng 3 dương lịch, các hãng ra mắt xe ồ ạt. Đây là cơ hội tốt để dễ dàng mua được chiếc xe ưng ý với nhiều ưu đãi kèm theo.

Cuối tháng hay cuối quý cũng là thời điểm tốt mà người mua ô tô cũ không thể bỏ qua. Doanh số bán xe ô tô thường được tính theo chu kỳ 30 ngày. Chính vì vậy, trong 1- 2 tuần đầu tiên, nhân viên bán hàng ít có khuynh hướng làm việc chăm chỉ hoặc sẵn sàng đề xuất một mức giá hời chỉ để tiêu thụ được 1 chiếc xe. Song đến cuối tháng, họ lại có xu hướng sẵn sàng “bán tống bán tháo” để đạt được doanh số.

Theo các chuyên gia tư vấn mua xe nếu cần mua một chiếc xe (kể cả xe mới hay xe đã qua sử dụng), hãy tới các đại lý vào cuối tháng. Bởi nhiều khả năng khách hàng có thể được chiết khấu hấp dẫn hơn bình thường.

Bên cạnh những lúc cuối tháng, cuối quý cũng là một thời điểm rất đáng lưu ý trong giao dịch mua xe. Theo quy luật, một số hãng rất hay cung cấp những ưu đãi hoặc chiết khấu lớn cuối mỗi quý. Mục tiêu lớn nhất cũng là vì doanh số.

Trên đây là những thời điểm “vàng” giúp người tiêu dùng Việt có thể dễ dàng mua được những chiếc ô tô cũ “ngon bổ rẻ”. Ngoài ra, để tránh bị lừa khi mua ô tô cũ, người tiêu dùng cần đến những showroom hay đại lý bán xe uy tín có cam kết và bảo hành đầy đủ.

Hòa Lê (VietQ)