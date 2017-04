Nam A Bank thông qua kế hoạch tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng

Trước đó, vào năm 2015, Nam A Bank đã được NHNN chấp thuận cho tăng vốn từ 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng, nhưng Ngân hàng chỉ mới tăng lên được 3.172 tỷ đồng từ việc chia cổ tức năm 2015 (trên 150.834 tỷ đồng).

Vì vậy, trong năm nay, Nam A Bank tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực tài chính nên trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng. Trong đó, có phát hành thêm 1.828 tỷ đồng vốn mới.

Với định hướng của HĐQT, Đại hội đã thông qua kế hoạch phát triển năm 2017. Cụ thể, tổng tài sản tăng 17%, huy động vốn tăng 20%, cho vay tăng 33% so với thời điểm cuối năm 2016 và quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh chất lượng dịch vụ để thu hút và mở rộng hệ khách hàng. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, Đại hội còn đặt ra 2 mục tiêu chính trong năm 2017 là tăng vốn điều lệ và mở rộng mạng lưới.

Tính đến hết năm 2016, tổng tài sản tăng hơn 20% so với đầu năm; huy động vốn thị trường 1 tăng 40%; dư nợ tín dụng tăng hơn 15%, trong đó, tín dụng cá nhân tăng đến 52%; số lượng thẻ tín dụng phát hành tăng gần 70%... Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Tuy nhiên, lợi nhuận năm qua Nam A Bank chỉ đạt 45 tỷ đồng trước thuế so với chỉ tiêu đưa ra là 300 tỷ đồng. Nguyên nhân được lãnh đạo Nam A Bank cho biết, do Ngân hàng đã mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro đến 430 tỷ đồng trong tổng lợi nhuận trước dự phòng đạt được năm qua là 470 tỷ đồng, nhằm đảm bảo an toàn rủi ro trong hoạt động.

Cũng trong năm qua, Nam A Bank đã mở rộng mạng lưới thành công với 9 điểm giao dịch mới và hoàn thành 100% kế hoạch đồng bộ hình ảnh trụ sở kinh doanh theo phương châm “Ngân hàng đẹp -Dịch vụ tốt” vào đầu năm 2017, nhằm mang lại không gian thân thiện và tiện nghi theo tiêu chuẩn ngân hàng hiện đại, tích hợp hệ thống giao dịch tiết kiệm thời gian Branch Teller -phòng chờ VIP -ATM -tư vấn tại chỗ.

Thùy Vinh