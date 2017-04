Ngắm vẻ đẹp sân gôn tốt nhất Việt Nam Kings Island

InfoMoney Sân golf Kings’ Island (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tiếp tục là nơi diễn giải golf từ thiện “Swing for the Kids 2017” do báo Đầu Tư tổ chức. Mời quý độc giả cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của sân gôn golf Kings’ Island cùng với không khí của giải đấu golf từ thiện đầy ý nghĩa này.