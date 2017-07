Nhiều cơ hội trúng thưởng lớn khi mở tài khoản của Agribank hè 2017

Theo đó, trong thời gian từ 01/07/2017 đến hết 31/08/2017, các khách hàng là cá nhân lần đầu mở tài khoản tiền gửi thanh toán đồng thời đăng ký dịch vụ thẻ và đăng ký một trong các dịch vụ Mobile Banking (SMS Banking/ Agribank E-Mobile Banking/ Bankplus/ Agribank M-Plus) sẽ nhận được 01 mã khách hàng do hệ thống của Agribank tự động cung cấp ngẫu nhiên, 09 số cuối của mã khách hàng được sử dụng như mã số dự thưởng để có cơ hội trúng các giải thưởng lớn.

Cơ hội trúng thưởng lớn với nhiều khách hàng mở tài khoản của Agribank

Cụ thể, có 3 giải đặc biệt, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng trả lãi sau do Agribank phát hành trị giá 50 triệu đồng. Có 7 giải nhất, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng trả lãi sau do Agribank phát hành trị giá 30 triệu đồng. Có 10 giải nhì, mỗi giải 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng trả lãi sau do Agribank phát hành trị giá 20 triệu đồng và 20 giải ba, mỗi giải 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng trả lãi sau do Agribank phát hành trị giá 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chương trình còn có 10 giải thưởng khu vực dành cho 10 khách hàng may mắn tại mỗi khu vực với giá trị 10 triệu đồng/giải.

Tổng giá trị các giải thưởng của chương trình lên tới 960 triệu đồng.

Thời gian và cách thức quay thưởng: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, Agribank sẽ tiến hành tổ chức quay thưởng và được thực hiện công khai dưới sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, đại diện Agribank và đại diện các khách hàng tham gia chương trình khuyến mại. Agribank sẽ công bố kết quả trúng thưởng công khai tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc, trên website: www.agribank.com.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mở tài khoản Agribank, là khách hàng sẽ có cơ hội để trải nghiệm và sử dụng tới hơn 200 sản phẩm dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu như: Gửi tiền tiết kiệm, chuyển và nhận tiền trong nước và quốc tế, nhận tiền kiều hối, cho vay tiêu dùng (mua nhà, ô tô, du học…), cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh…

Bên cạnh đó, là chủ tài khoản Agribank khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm rất nhiều các dịch vụ tiện ích gia tăng của Agribank như: Thanh toán hóa đơn (điện, nước, học phí…), nạp tiền điện thoại, nộp thuế thu nhập cá nhân; Đặt vé máy bay nội địa và quốc tế… Tất cả các tiện ích trên đều được thực hiện một cách dễ dàng ngay trên hơn 2500 máy ATM trải khắp toàn quốc, trên chiếc máy tính kết nối Internet hoặc điện thoại di động thông minh của bạn (với các ứng dụng Mobile Banking; Agribank E-Mobile Banking và Internet Banking) giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian công sức chờ đợi, giảm thiểu thủ tục giấy tờ.

Đặc biệt, hệ thống mạng lưới của Agribank rộng lớn với hơn 2300 chi nhánh và phòng giao dịch cùng đội ngũ 40.000 nhân viên thành thạo nghiệp vụ, thân thiện và am hiểu địa phương sẽ tư vấn, giúp cho khách hàng có lựa chọn đúng đắn nhất và phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng.

Minh Đăng