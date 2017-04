Những ý tưởng kiếm tiền dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

1. Hướng dẫn viên du lịch

Công việc này phù hợp với những bạn trẻ am hiểu kiến thức lịch sử, văn hóa, địa lý và đặc biệt sở hữu vốn ngoại ngữ phong phú. Trên thực tế vào những ngày lễ lớn, lượng người đi du lịch tăng 2-3 lần so với những ngày bình thường, họ muốn dành thời gian nghỉ ngời sau thời gian dài làm việc mệt mỏi. Đặc biệt theo thông báo của một số địa điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Đà Nẵng lượng khách đặt phòng tăng gấp nhiều lần so với năm ngoái do kỳ nghỉ kéo dài tới 4 ngày.

Đừng chần chừ, hãy đăng ký làm hướng dẫn viên tại các công ty du lịch. Bạn không chỉ kiếm được một khoản tiền lớn mà còn được đi nhiều nơi, biết thêm những kiến thức mới và thưởng thức kỳ du lịch miễn phí.

2. Phục vụ tại cửa hàng

Bên cạch việc đi du lịch thì ăn uống cũng là thú vui của đa số bộ phận người dân Việt mỗi dịp nghỉ lễ dài. Rất nhiều nhà hàng lớn đang bận rộn với kế hoạch phục vụ một lượng lớn thực khách đổ về và đồng nghĩa với việc họ cần nhân viên phục vụ. Vậy tại sao bạn không dành kỳ nghỉ lễ để làm nhân viên tại các nhà hàng này nhỉ? Hãy nhớ rằng khoản tiền làm thêm sẽ khá lớn bởi các đơn vị thường thưởng khá nhiều cho nhân viên phục vụ, đặc biệt nếu bạn làm tốt.

Ngoài ra nếu khả năng ngoại ngữ tốt, bạn nên xin phục vụ tại các nhà hàng có người nước ngoài, vừa củng cố nền tảng ngoại ngữ, vừa kiếm được nhiều tiền bởi “Tây” thường có thói quen “boa” cho những ai làm việc tốt.

3. Ship đồ ăn tại nhà

Bên cạnh những người có kế hoạch du lịch vào dịp 30/4 thì rất nhiều người lại lựa chọn ở nhà, nguyên nhân đơn giản là họ không có tiền đi chơi. Ý tưởng kinh doanh ship đồ ăn tại nhà có thể bắt đầu ngay mọi lúc mọi nơi vì khách hàng luôn có nhu cầu mua hàng nhưng cũng khá ngại khi ra ngoài mua đồ. Những mặt hàng được nhiều người ưa chuộng nhất là đồ ăn vặt, đồ ăn đêm.

4. Chạy xe ôm/grab

Một ý tưởng kinh doanh không tồi cho ngày lễ 30/4 – 1/5, khi mà nhu cầu đi lại của mọi người tăng cao, bạn có thể làm một xe ôm tạm thời trong vài ngày để chở đồ/đưa đón mọi người ra bến xe. Nếu có mối khách riêng, bạn bè thân quen và tự chạy thì bạn sẽ có lãi nhiều hơn, còn đăng ký qua grab bạn sẽ chỉ được ăn phần trăm chiết khấu nhất định chứ không được hưởng toàn bộ tiền khách trả. Nhưng lại có cái lợi không phải cạnh tranh gay gắt, giành giật khách hàng mà bạn vẫn chứng kiến trong mỗi dịp nghỉ 30/4, hay 1/5 tại các bến xe.

5. Dịch vụ giữ đồ kỳ nghỉ 30/4 cho sinh viên

Các tài sản có giá trị như máy tính, xe máy, tivi… thường dễ bị mất cắp nếu phòng trọ không được gia cố cẩn thận, điều này thường xảy ra với các xóm trọ sinh viên là nhiều do cơ sở vật chất kém, phòng ốc không được đầu tư đàng hoàng. Vì vậy, với mỗi kỳ nghỉ dài như lễ tết, hay 30/4 họ hay có thói quen gửi những món độ giá trị nhờ người coi giúp. Nếu bạn có một kho chứa lớn, và gần các trường Đại học thì có thể mở dịch vụ trông đồ để kinh doanh 30/4 sắp tới kiếm lời.

Những kỳ nghỉ lễ luôn là cơ hội vàng để kiếm tiền cho mọi người. Hy vọng sau bài viết này, bạn sẽ lập được kế hoạch tuyệt vời và tìm ra những ý tưởng kinh doanh cho đại lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Thu Trang