'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My giàu cỡ nào?

Nói Diễm My có xuất thân trầm lặng là sự thật, vì từ nhỏ cô đã mồ côi cha, cộng thêm nhiều biến cố trong tuổi thơ, một mình mẹ cô phải tảo tần buôn bán để lo toan cho gia đình. Tuy vất vả nhưng nhờ thế mà cô sớm tự lập, biết chăm lo mọi việc trong nhà. Song gia cảnh khó khăn cũng không ngăn được vẻ đẹp của người đẹp một thời này. Năm 17 tuổi, khi còn là một nữ sinh, nhan sắc xuân thì rực rỡ của Diễm My đã gây chú ý đến đạo diễn Lê Dân. Nhờ đó mà cô bắt đầu chạm ngõ điện ảnh.



Thời gian không làm lu mờ vẻ đẹp kiêu sa của 'Nữ hoàng ảnh lịch' nổi tiếng một thời.



‘Tài sản’ vô giá của diễn viên Diễm My.

Vài năm sau, Diễm My tuy chưa tạo được tiếng vang như mong đợi trong nghiệp diễn nhưng nhan sắc của cô đã khiến số đông phải lòng. Trong một lần tình cờ thực hiện bộ ảnh lịch với nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ, nữ diễn viên đã tự tạo bước ngoặc cho cuộc đời mình. Nhan sắc kiêu sa, đài các của Diễm My đã tạo ra một cơn sốt ảnh lịch rầm rộ nhất lúc bấy giờ, đến nỗi đi vào nhà nào cũng thấy hình cô trong quãng thời gian gần 10 năm.

Trong thời hoàng kim, Diễm My vừa đắt show lại có mức cát-xê cao ngất. Sau năm 1985, cô được trả 500.000 đồng một ngày chụp, rồi tăng lên 1 triệu đồng. Dù ngày ấy có bao nhiêu giai nhân màn bạc như Hà Xuyên, Thúy Lan, Bích Liên... thì Diễm My vẫn luôn được chọn lên bìa. Sau này, loạt người đẹp khác như hoa hậu Kiều Thanh, hoa hậu Lý Thu Thảo, diễn viên Diễm Hương, Mộng Vân… xuất hiện thì Diễm My vẫn tiếp tục trụ vững trên các tấm ảnh lịch.

Cuối năm 1989 đầu năm 1990, Diễm My liên tục được mời show cát-xê lên đến 4 triệu đồng cho 2 đêm. Trong khi sao hạng A bấy giờ phải hát tới 4 bài mỗi đêm thì cô chỉ việc lên giao lưu, trả lời vài ba câu hỏi chưa đầy 5 phút đồng hồ, đã kiếm được số tiền tương đương. Nên đôi khi nhớ lại, Diễm My phải công nhận đó là thời ‘kiếm rất nhiều tiền mà không phải cực khổ gì hết’.

Nhờ đó, Diễm My cùng mẹ dọn tới nhà mới khang trang, tự sắm xế hộp Honda Accord, sống cuộc sống đủ đầy sung túc. Mỗi ngày cô đều đến tập tại CLB gym hạng sang lúc bấy giờ, hoặc đi dạo phố, ‘vung tay’ sắm sửa váy áo ở các cửa hàng.

Cũng trong thời gian nhan sắc đỉnh cao, có hàng chục đại gia say đắm Diễm My. Ấy thế mà, bao nhiêu người đàn ông có nhà đẹp xe sang cô không chọn, lại chọn một anh Việt Kiều ở nhà thuê, đi xe mướn. Song cô đã không nhìn lầm. Chàng trai Hồ Tôn Đức tay trắng năm nào nay đã trở thành ông chủ giàu có, thành đạt. 10 năm tái xuất làng giải trí, Diễm My còn sang trọng, quý phái, túi ‘rủng rỉnh’ hơn thời vàng son.

Diễm My và ông xã có hai cô con gái, càng lớn càng xinh đẹp. Dù đã ngoài 50 nhưng cô vẫn thường được mời đóng phim, chụp mẫu thời trang, đại diện thương hiệu. Vợ chồng ‘Nữ hoàng ảnh lịch’ một thời sống trong căn biệt thự sang trọng với khuôn viên rộng 3.000 m2 ở Q.2 (Tp.HCM). Thỉnh thoảng, cô lại cùng gia đình hoặc bạn bè thưởng thức cuộc sống xa hoa trên chiếc du thuyền 2 triệu USD của công ty chồng.



Được biết, nhà của Diễm My được mua vào năm 1997, rộng 1000 m2, nằm trên diện tích đất 3000 m2 tại khu Thảo Điền. Đây là vị trí đắc địa nằm ven sông Sài Gòn, Quận 2, TP.HCM.



Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, như toà bạch dinh đẹp tinh tế nằm giữa vườn cây xanh mướt.



Cạnh bên nhà là bể bơi xây kiểu cách trải dài, được ví như ‘máy điều hoà tự nhiên’ của cả khuôn viên. Ngoài sự giàu sang xa hoa hiện rõ thì chính gu thẩm mỹ của chủ nhân đã tạo nên biệt thự vườn đẹp như mơ thế này.



Phòng khách được bài trí đơn giản nhưng đầy tinh tế. Điểm nhấn của căn phòng chính là những bức tranh, tấm hình mang đầy kỷ niệm của gia đình người đẹp. Trong đó có tranh vẽ Diễm My với nhan sắc rực rỡ lúc xuân thì.



Khu phòng bếp sạch sẽ với tông màu sáng, ngăn nắp và tiện lợi.









Phòng ngủ của nữ diễn viên được khoác lên tông màu ấm cúng, dễ chịu. Trong khi đó, phòng ngủ con gái cô lại tràn ngập sắc hồng.



Diễm My luôn chú ý trang trí, làm đẹp thêm từng ngóc ngách của ngôi nhà. Tất cả chi tiết, vật dụng trong nhà đều đi theo gu giản dị mà tinh tế.



Còn đây là lối đi vào căn biệt thự của Diễm My, thường khiến khách đến nhà tưởng như đi lạc vào công viên hay vườn tược nào ở phương Tây.



Dù tận dụng không gian để trồng cây nhưng dường như khuôn viên vẫn rất rộng rãi. Dĩ nhiên, không nơi đâu không phủ lên màu xanh cây cỏ.



Ngoài khu vườn, nơi Diễm My trồng rau xanh, cây ăn trái thì còn một ao cá nhỏ xinh trong khoảng đất này.



Cạnh hồ bơi, vườn tược còn có một góc vừa đủ để nghỉ ngơi và thưởng thức café. Bộ bàn ghế gỗ cùng vài bức tranh nghệ thuật, qua bàn tay sắp xếp khéo léo của Diễm My, đã trông lãng mạn hơn nhiều.



Không chỉ làm chủ một công ty xây dựng, doanh nhân Hồ Tôn Đức còn thành lập thêm công ty chuyên kinh doanh các dịch vụ đóng và cho thuê du thuyền. Chiếc du thuyền trong ảnh trị giá 2 triệu USD (thời điểm đó vào khoảng 39 tỷ đồng) là sở hữu của công ty ông.



Bên trong chiếc du thuyền đầy đủ các không gian chức năng như một ngôi nhà thực sự. Thậm chí có đến hai phòng ngủ đẹp lộng lẫy không kém gì khách sạn.









Từ phòng pha chế, nơi thưởng rượu hay buồng lái đều được lắp đặt nội thất siêu sang như thế này.



‘Nữ hoàng ảnh lịch’ một thời cũng rất thường tạo dáng trên chiếc du thuyền triệu đô của công ty chồng.



Rất nhiều bạn bè của Diễm My trong giới văn nghệ sĩ như: hoa hậu Hà Kiều Anh, vợ chồng Phước Sang, vợ chồng diễn viên Anh Thư, vợ chồng nhiếp ảnh gia Quốc Huy… từng được mời lên thuyền và tận hưởng bữa tiệc sinh nhật xa hoa ở đây.

Giàu có như Đàm Vĩnh Hưng cũng không khỏi thích thú khi được đắm mình trong không gian sang trọng như vậy.

Gia Bảo (Vietnamnet)