PVcomBank - Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ tiêu biểu 2016

Danh hiệu Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ Tiêu biểu đã tiếp tục khẳng định nỗ lực mang đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của PVcomBank.

Năm nay là lần thứ 7 Bộ Công thương chủ trì tổ chức Giải thưởng “Thương mại Dịch vụ Việt Nam” – “Viet Nam Top Trade Services Awards” nhân kỷ niệm 10 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đây là giải thưởng nhằm động viên, tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong 11 nhóm ngành hàng Thương mại Dịch vụ mà Việt Nam cam kết mở cửa khi gia nhập WTO.

Sau các vòng được thẩm định chặt chẽ bởi các chuyên gia kinh tế, các cục, vụ chức năng của Bộ Công thương và các bộ ngành liên quan, PVcomBank đã vinh dự được công nhận là một trong 83 doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiêu biểu năm 2016.

Giải thưởng lần này là một minh chứng rõ ràng cho quyết tâm “Vững bước vươn xa” khi ngân hàng biết tận dụng những ưu thế về tiềm lực về tài chính, khả năng ứng dụng công nghệ cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao, có bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành dầu khí, năng lượng, hạ tầng.

Đồng thời, PVcomBank cũng xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) - một trong những công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới, hướng tới phát triển bền vững, ổn định, khẳng định giá trị thương hiệu PVcomBank tại thị trường trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Thời gian qua, PVcomBank đã liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng lớn và uy tín, như: Giải Ngân hàng bán lẻ Đổi mới hiệu quả - Most Innovative Retail Bank Vietnam 2016 do Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Magazine – IFM – Anh Quốc) trao tặng, các giải thưởng giá trị từ Tạp chí uy tín Asian Banking and Finance, Top 4 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành Tài chính Ngân hàng – theo khảo sát của Tập đoàn tuyển dụng CareerBuilder của Mỹ, Top 3 ngân hàng có chỉ số Vietnam ICT cao nhất…

Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, hướng tới mục tiêu đứng trong Top 7 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam vào năm 2020.

Chí Tín