PVcomBank nhận giải thưởng về Mobile Banking và Core Banking của ABF

InfoMoney Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking Finance (ABF) vinh danh với các giải thưởng “Ngân hàng có sản phẩm Mobile Banking sáng tạo hiệu quả nhất năm 2017” (Mobile Banking Initiative of the Year – Vietnam 2017) và “Ngân hàng có giải pháp Core Banking đột phá, hiệu quả nhất năm 2017” (Core Banking System Initiative of the Year – Vietnam 2017).