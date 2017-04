Quý I: Bảo Việt đạt doanh thu hơn 7 nghìn tỷ

BAOVIET Bank cho biết đã phát hành Chứng chỉ tiền gửi ghi danh các kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng với lãi suất lên đến 8,2%/năm

Tổng doanh thu công ty mẹ Bảo Việt đạt 360 tỷ đồng, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hoàn thành 26,3% kế hoạch năm.

Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu 4.684 tỷ đồng (+32,4%), doanh thu phí bảo hiểm đạt 3.590 tỷ đồng (+32,1%). Bảo Việt Nhân thọ cũng vừa ra mắt sản phẩm An Bình Thịnh Vượng với quyền lợi bảo vệ trước 46 bệnh lý nghiêm trọng; được chi trả lên tới 1.000 ngày viện phí; được chi trả lên tới 200% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong...

Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 2.125 tỷ đồng, tăng 18,4%; lợi nhuận sau thuế hoàn thành 26,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 17,2% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 34,7% kế hoạch năm, tăng trưởng 18,1%.

Thời gian qua, Bảo hiểm Bảo Việt đã cho ra mắt một số sản phẩm mới: Bảo An Gia đình Việt, Bảo Việt K-Care, Bảo Việt An Gia. Năm 2017, Bảo hiểm Bảo Việt cho biết sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều gói sản phẩm chuyên biệt dành cho nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, đặc biệt gói sản phẩm cao cấp, với quyền lợi lên tới 100 tỷ đồng/ người và khám chữa bệnh toàn cầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 31/3/2017, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 39.384 tỷ đồng, tăng gần 1.300 tỷ đồng, tương ứng 3,4% so với cuối năm 2016. Tổng doanh thu đạt 24 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với cùng kỳ.

BVF vừa tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên các quỹ mở năm 2017. Mức tăng trưởng NAV/CCQ của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt tính đến hết Quý I/2017, chỉ số này đã tăng thêm 10,45%. Với kết quả này, Quỹ BVFED vươn lên vị trí số 2 về hiệu quả hoạt động trong số 19 quỹ mở đang hoạt động tại Việt Nam.

Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt có mức độ tăng trưởng cao nhất trong 5 quỹ mở trái phiếu đang hoạt động trên thị trường. Trong Quý I năm 2017, NAV/CCQ của Quỹ BVBF cũng tiếp tục đạt được mức tăng trưởng khả quan, NAV tại thời điểm 31/3/2017 đạt 11.131 đồng, tăng trưởng thêm 3,02% so với thời điểm cuối năm 2016.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt tổng doanh thu 86 tỷ đồng trong quý I, tăng trưởng 33,5% so với cùng kỳ.

Về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tại sở HOSE quý I đạt 7%, đứng vị trí thứ 4 trong TOP 10. Tại HNX, thị phần cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đạt 3,35%. Về giao dịch trái phiếu trong quý I của BVSC tại HOSE đạt 6,27% và đạt 4,01% tại HNX.

Chí Tín