Quý I/2017: Lãi khủng vẫn dựa vào tín dụng

“Ông lớn” đạt hàng ngàn tỷ đồng lợi nhuận

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank, vào quý I các năm, Ngân hàng thường đạt kết quả kinh doanh khiêm tốn so với các quý còn lại trong năm. Nhưng tình hình tín dụng trong quý đầu năm nay đã có sự thay đổi đáng kể. Quý I/2017, VietinBank ước đạt 2.488 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 1%. Đến hết quý I, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 986.000 tỷ đồng (tăng 4%), dư nợ tín dụng đạt 752.000 tỷ đồng (tăng 5,6%), tổng nguồn vốn đạt 911.000 tỷ đồng (tăng 4,7%).

HĐQT Vietcombank cho hay, lợi nhuận thuần của hầu hết các mảng kinh doanh của Vietcombank đều tăng mạnh, nhưng do chi phí hoạt động tăng mạnh tới 33%, lên 3.149 tỷ đồng, nên lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro chỉ tăng 14,8%, đạt 4.137 tỷ đồng. Sau khi trích dự phòng 1.400 tỷ đồng, tăng thêm gần 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.736 tỷ đồng và sau thuế là 2.209 tỷ đồng, tăng 20% so với quý đầu năm 2016.

Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2017 đạt 9.200 tỷ đồng. Ảnh: Chí Cường

Ngoài 3 ngân hàng quốc doanh có vốn nhà nước, các ngân hàng cổ phần top sau cũng đạt mức lợi nhuận khả quan trong quý I/2017 như: ACB đạt 595 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc ACB cho biết, Ngân hàng đã tích cực trích lập dự phòng theo quy định, đảm bảo khả năng sinh lời. Trong năm nay, ACB sẽ tiếp tục trích lập dự phòng khoản nợ của nhóm 6 công ty (G6) của bầu Kiên và nợ nhóm 3, 4, 5 theo quy định. Liên quan khoản nợ xấu nhóm G6, phía ACB cho hay, đến nay nợ xấu sau trích lập dự phòng là 1.500 tỷ đồng.

Các ngân hàng cho biết, lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ tín dụng cải thiện. Số liệu được đưa ra từ Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước - NHNN) cho thấy, quý I/2017, các cân đối vĩ mô về cơ bản được đảm bảo, thị trường tiền tệ tiếp tục ổn định, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được đảm bảo. Đến ngày 30/3/2017, tổng phương tiện thanh toán tăng 3,52%, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 4,03% so với đầu năm. Tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, dư nợ tín dụng đối với những lĩnh vực này chiếm khoảng 80%.

Kỳ vọng vào tín dụng

Theo lãnh đạo các ngân hàng, kết quả kinh doanh sẽ dần được cải thiện trong 3 quý còn lại của năm, bởi đây là thời điểm mà nhu cầu vốn của khách hàng tăng cao hơn so với quý I/2017. Đó cũng là lý do để một số ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận khá tham vọng trong năm nay.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2017, ACB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 16%; tín dụng tăng trưởng đến mức NHNN phân bổ là 16%; vốn huy động từ tiền gửi tăng 16%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn ở mức 2.205 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ông Đỗ Minh Toàn cho biết, ACB sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn giá thấp, cải thiện thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ, nhất là dịch vụ ngân hàng điện tử, tập trung xử lý, thu hồi nợ xấu...

Ngoài ra, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2017 đạt 9.200 tỷ đồng, vẫn chia cổ tức 8%. BIDV đề ra chỉ tiêu huy động vốn tăng 16,5% và tín dụng tăng trưởng không quá 16%, lợi nhuận trước thuế ở mức 7.750 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 7% và không thấp hơn mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng. VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 14%, dư nợ tín dụng đạt 826.800 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, tổng nguồn vốn huy động đạt 996.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.800 tỷ đồng…

Ngay cả những ngân hàng đang gặp khó khăn nhất định cũng kỳ vọng tín dụng năm nay sẽ cải thiện, tác động tích cực lên kết quả kinh doanh. Tổng giám đốc Eximbank, ông Lê Văn Quyết cho biết, trong năm 2017, Eximbank tập trung vào lĩnh vực thế mạnh và xử lý tồn đọng. Tín dụng trong 3 tháng đầu năm không tăng trưởng, nhưng Eximbank đã thu hồi trước hạn khoảng 500 tỷ đồng theo kết luận thanh tra của NHNN. Hết tháng 3/2017, lợi nhuận của Ngân hàng đạt 168 tỷ đồng.

“Kết quả này không cao, do Eximbank phải trích dự phòng khá lớn chuyển nợ xấu từ các năm trước. Nhưng chúng tôi kỳ vọng đạt mục tiêu lợi nhuận cả năm ở mức 600 tỷ đồng trước thuế khi tín dụng cải thiện”, ông Quyết nói.

Thùy Vinh