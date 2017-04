Sắp diễn ra Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao TP.HCM 2017

Được biết, hội chợ lần này sẽ khai mạc vào 18 giờ ngày 27/04 với sự tham gia từ 200 doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và 100 nhà sản xuất Hàng nông đặc sản xanh tử tế với tổng cộng khoảng 500 gian hàng.

Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ có một số hoạt động nổi bật như Hội thảo quốc tế về “An Toàn thực phẩm và bài toán tăng xuất khẩu hàng Việt” và Diễn đàn doanh nghiệp HVNCLC và khởi nghiệp (lần thứ 2); Triển lãm tại Ngôi nhà chung của 30 doanh nghiệp đạt “chuẩn hội nhập”.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao chia sẻ thông tin tại buổi Họp báo

Kèm theo đó, Hội chợ sẽ có nhiều chương trình thu hút người tiêu dùng như Giờ vàng đồng giá; Chuyến xe bất ngờ; Cuộc thi đại hội bếp chiến; Các gameshow thử thách người tiêu dùng; Hàng ngàn sản phẩm mới; Nhiều khuyến mãi hấp dẫn…Đặc biệt, Hội chợ sẽ miễn phí vé vào cổng từ 8g00 – 16g00. Sau khung giờ này sẽ có chương trình bốc thăm may mắn hàng đêm trên vé vào công buổi tối, với các phần quà hiện vật và hiện kim lên đến 100 triệu đồng.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, theo đánh giá của Hội, người tiêu dùng trẻ hiện là đối tượng quyết định nhiều đến các việc mua sắm tại các gia đình. Do đó, Hội chợ sẽ có những hoạt động mới nhằm thu hút đối tượng này như các điểm kết nối wifi miễn phí xuất hiện trong hội chợ; Không gian chụp ảnh lưu lại kỉ niệm được bố trí ngẫu nhiên ; Nghệ thuật đường phố được diễn ra vào mỗi buổi chiều, trình diễn bởi các ban nhạc Acoustic trẻ.

Các chương trình hội thảo, kết nối sẽ diễn ra tại Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 2017:



Ngày 26/04/2017: Hội thảo quốc tế: “Xu hướng An toàn thực phẩm toàn cầu và giải pháp gia tăng xuất khẩu cho DN Việt” diễn ra từ 8g00 – 12g00 tại khách sạn Caravelle. Hội thảo do Hội Doanh nghiệp HVNCLC hợp tác với Amcham Việt Nam và Diễn đàn an toàn thực phẩm toàn câu – GFSF phối hợp thực hiện. Hội thảo có những nội dung chính: Tình hình an toàn thực phẩm toàn cầu dưới tác động của FSMA (luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ); Giải bài toán khó từ FSMA đến đảm bảo chất lượng an toàn cho hàng Việt xuất khẩu.



Ngày 27/04/2017: Diễn đàn Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và khởi nghiệp vào lúc 13g30 đến 17g00 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Với chủ đề: Bài học từ chiến lược "Dám khác biệt", với sự tham gia, chia sẻ từ ông Nguyễn Mạnh Dũng – TGĐ doanh nghiệp NaMilux, bà Võ Thị Lấn - GĐ Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan, ông Nguyễn Hữu Long, CEO Shin Coffee; ông Sam Maruta và Vincent Mourou, sáng lập thương hiệu socola Marou; ông Nguyễn Xuân Trường, CEO Ahamove (Ứng dụng đặt xe vận chuyển, giao hàng). Đây là lần thứ hai Diễn đàn DN HVNCLC và Khởi nghiệp diễn ra tại TP.HCM, (sau lần thứ nhất được tổ chức ngày 02/03/2017 đã thu hút gần 500 người tham dự).

Hồng Phúc