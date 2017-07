Sẽ thanh toán trông giữ xe qua di động tại các toà nhà, chung cư

Hà Nội muốn triển khai Iparking rộng rãi trên 4 quận nội thành và các tòa nhà chung cư. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)







Theo Chủ tịch Chung, việc triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe ôtô qua điện thoại di động iParking bước đầu đã có hiệu quả hơn so với cách làm cũ, góp phần tăng thu cho ngân sách.





Để tiếp tục triển khai mở rộng ứng dụng này trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư CIS hoàn thiện phần mềm dịch vụ iParking (nhắn tin cho chủ xe để xe quá giờ...); thiết kế biển báo phản quang có mẫu mã đẹp, thuận lợi cho quan sát, theo dõi.



Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tăng cường đào tạo nhân lực, quản trị nhân viên; tiếp tục tuyên truyền, vận động chủ phương tiện sử dụng dịch vụ iParking.



Trong thời gian thí điểm, phía Hà Nội cho phép Công ty điểm đỗ xe được sử dụng hình thức thu giá trông giữ ôtô bằng tiền mặt. Sau thời gian thí điểm và đã hoàn thiện ứng dụng phần mềm dịch vụ iParking phải sử dụng trông giữ toàn bộ ôtô qua ứng dụng này đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định, bố trí nhân viên thường xuyên tuần tra, kiểm tra việc để xe quá giờ.



Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và các đơn vị liên quan khảo sát toàn bộ các điểm đỗ xe ôtô hiện có, các tuyến đường có mặt cắt từ 14m trở lên theo đề xuất của Công an thành phố, đảm bảo đủ điều kiện triển khai ứng dụng iParking trên 4 quận trung tâm (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa) đề xuất, báo cáo thành phố việc chuyển giao và chuẩn bị sơn kẻ, lắp đặt biển báo để triển khai từ ngày 1/9.



Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp vói các đơn vị liên quan đề xuất, xây dựng mức giá trông giữ phương tiện, bao gồm giá thu theo giờ và giá thu theo tháng (đảm bảo linh hoạt, thuận tiện trong quá trình thực hiện) và cơ chế xử phạt vi phạm (tiền, kinh phí cẩu xe đến nơi tập kết, lưu xe tại bến, bãi ...) theo quy định.



Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc cấp đầu số riêng cho thành phố để phục vụ ứng dụng.



Công ty Cổ phần Đầu tư CIS, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội có trách nhiệm làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính và Kế hoạch Đầu tư đề xuất hình thức hợp tác theo các phương án như đặt hàng phần mềm (thành phố đặt hàng và trả theo công tác duy tu, bảo trì, vận hành hệ thống, thuê công ty làm dịch vụ trọn gói) hoặc là đầu tư theo hình thức BOT.



Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử phạt vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.





Theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, tính từ ngày 1/5-15/6, công nghệ iParking đã có hơn 56.000 giao dịch được thực hiện, trong đó thanh toán qua giao dịch qua tin nhắn đạt hơn 52.000 lượt (tỷ lệ 93%), qua giao dịch bằng thẻ ngân hàng đạt gần 3.800 lượt (tỷ lệ 7%).



Trước đó, vào đầu tháng Năm vừa qua, chủ sở hữu các “xế hộp” muốn tìm chỗ gửi xe chỉ qua vài thao tác click trên smartphone (ứng dụng phần mềm iParking) có thể cập nhật được số chỗ trống, đáp ứng loại xe kích thước ra sao, thậm chí là đặt chỗ trước.



Chưa kể, công nghệ trông giữ xe thông minh này còn tạo ra sự minh bạch trong việc quản lý trông giữ xe, tránh tình trạng “chặt chém” mỗi khi gửi xe.



Cụ thể, trên hai tuyến phố này sẽ có 17 điểm đỗ, sức chứa 248 xe trong đó, 16 điểm đỗ cho phép đỗ xe từ 6-22 giờ, 7 ngày/tuần; một điểm đỗ cho phép đỗ xe 24/24 giờ, 7 ngày/tuần. Thời gian thí điểm ba tháng (từ 1/5-1/8).



Ứng dụng iParking tự động thông báo cho người sử dụng 15 phút trước khi hết giờ đỗ xe. Người dùng có thể thực hiện thêm giờ hoặc gia hạn tự động từ xa thông qua ứng dụng đồng thời hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán thuận tiện như thẻ thanh toán quốc tế, thẻ ATM nội địa, tin nhắn SMS.../.

Việt Hùng (Vietnam+)