Tậu xe SUV để trải nghiệm 7 ưu điểm này khi vận hành trong thành phố

1. Nội thất rộng rãi tiện nghi

Không ai có thể phủ nhận rằng việc có 7 chỗ ngồi là lợi thế rất lớn của dòng xe thể thao đa dụng, nhất là tại Việt Nam. Người Việt có xu hướng ưu tiên xe 7 chỗ, dù họ ít khi sử dụng đến hàng ghế thứ 3. Xe SUV luôn được ưa chuộng tại Việt Nam vì có khả năng chở được nhiều người khi cần thiết, trong khi xe sedan và xe bán tải chỉ có tối đa 5 chỗ ngồi. Dòng xe van hoặc minivan có thể có 7 chỗ ngồi hoặc hơn, nhưng chúng không có vẻ ngoài thể thao, hấp dẫn cũng như giá trị thương hiệu giống như xe SUV.

Trước đây, các mẫu xe việt dã thường không có quá nhiều công nghệ tiện nghi vì chúng thường chỉ phục vụ nhu cầu đi trên địa hình xấu. Ngày nay, các mẫu xe thể thao đa dụng được trang bị nhiều trang bị tiện ích ngang tầm, thậm chí còn tốt hơn các dòng xe trên. Có thể kể đến ghế bọc da cao cấp chỉnh điện, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng cỡ lớn, điều hòa nhiệt độ đa vùng, kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, camera lùi hay hàng loạt cảm biến hiện đại giúp việc lái xe trở nên tiện nghi và thoải mái hơn.

2. Khoang chứa đồ rộng rãi và linh hoạt

Xe thể thao đa dụng chắc chắn có khả năng chứa đồ đạc vượt trội so với xe sedan hay các dòng xe cỡ nhỏ khác.

Sự linh hoạt cũng là lợi thế lớn của xe SUV khi hàng ghế thứ 2, 3 có thể gập tùy ý, hàng ghế thứ 2 còn có thể trượt lên, xuống, ngả lưng ghế trong khi hầu hết các mẫu xe crossover hay sedan, xe bán tải không có khả năng này. Với các mẫu xe có khả năng gập phẳng cả 2 hàng ghế, thậm chí không gian chứa hàng có thể lên tới 2010 lít. Sự linh hoạt, đa dụng cả khi chở hành khách cũng như chở đồ là điểm mạnh của những chiếc SUV to lớn.

3. Đảm bảo an toàn

Một chiếc xe SUV tuy được xem là to lớn cồng kềnh nhưng vẫn có những ưu điểm riêng của nó, như bộ khung to được thiết kế chắc chắn, có nhiều vùng mềm chủ động hấp thu xung lực khi xảy ra tai nạn và vị trí hành khách ngồi xa điểm va chạm (đầu xe, cuối xe) hơn. Thêm vào đó, những mẫu SUV hiện đại nhất hiện nay còn được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn như 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau, tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động (duy nhất trong phân khúc), Hệ thống cân bằng điện tử ESP, chống bó cứng phanh ABS, Phân phối lực phanh điện tử EBD …

Có thể thấy, cả 7 hành khách trên xe đều được bảo vệ bởi những hệ thống an toàn chủ động và thụ động tốt nhất

4. Vị trí ngồi cao ráo, thoải mái

Giữa đô thị đông đúc, chật ních xe cộ to nhỏ, vị trí ghế lái cao ráo thực sự mang lại sự thoải mái khi lái xe cho bất kỳ chủ xe nào. Bạn không phải cảm thấy gò bó khi xung quanh là hàng loạt xe máy và các phương tiện khác chạy ngang tầm mắt của mình. Với vị trí ngồi lái cao hơn các phương tiện xung quanh, bạn có tầm quan sát tốt hơn, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua xe đi đằng trước để dễ dàng phản ứng trong trường hợp có tình huống bất ngờ xảy ra phía trước. Không chỉ người lái mà hành khách trên xe cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn với một khoang cabin rộng rãi với khoảng trống trên đầu, khoảng trống để chân rộng rãi mà những chiếc SUV mang lại.

5. Không sợ đường xấu

Dù bạn sống giữa thủ đô Hà Nội hay ở tỉnh lẻ thì chắc chắn không phải con đường nội đô nào cũng bằng phẳng và hoàn toàn không có ổ gà, ổ voi. Những chiếc SUV với gầm xe cao ráo sẵn sàng chinh phục những cung đường đồi núi cũng như đường xấu trong đô thị.

Hơn nữa, rất nhiều mẫu SUV có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh giúp xe hoạt động tốt hơn trong điều kiện đường trơn trượt và thiết kế khung xe dạng thân liền khung (body on frame) cũng khiến xe chắc chắn hơn, giúp bạn tự tin chinh phục những khiếm khuyết mặt đường mà không sợ hỏng xe.

Chưa hết, đặc điểm gầm cao của xe SUV còn khiến xe lội nước tốt hơn. Đây là khả năng rất hữu ích giúp chủ xe bớt lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về.

6. Tối ưu cho cả công việc và gia đình

Nếu như bạn có ngân sách không quá dư giả, chỉ cho phép mua một chiếc xe duy nhất thì xe thể thao đa dụng là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Bạn có thể di chuyển hằng ngày trong thành phố với sự thoải mái tối đa, cũng như thực hiện những chuyến đi dài với cả đại gia đình 7 người hoặc bên những người bạn làm một chuyến cắm trại dịp cuối tuần. Những chiếc xe SUV phục vụ tốt nhu cầu công việc, giải trí và di chuyển của bạn.

Nếu bạn cần đi đánh golf, những chiếc SUV sẵn sàng chứa 3, 4 bộ gây golf. Bạn cũng có thể chất hàng đống đồ đạc lên xe mỗi khi cần tận hưởng những chuyến dã ngoại cắm trại với cả gia đình. Xe thể thao đa dụng phục vụ tốt cho mọi nhu cầu sinh hoạt và làm việc của bạn.

7. Xe SUV tiết kiệm hơn bạn tưởng

Có ngoại hình to lớn, đồ sộ đi kèm với trọng lượng lớn, không khó hiểu khi xe SUV thường bị cho là tốn nhiên liệu. Tuy nhiên, những tiến bộ về công nghệ tối ưu động cơ và khung gầm, thân xe đã khiến những chiếc xe thể thao đa dụng cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn các dòng xe thế hệ trước.

Dạo quanh các diễn đàn về xe, bạn dễ dàng thấy những chủ xe SUV chia sẻ mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ khoảng 7.5 lít/100 km đường trường, nội thành 11 lít/100 km. Nếu xét hàng loạt lợi ích mà xe SUV mang lại, có thể thấy sử dụng dòng xe này vừa tiết kiệm và vẫn đảm bảo vận hành mạnh mẽ.