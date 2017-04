Trải nghiệm trượt tuyết giữa ngày hè nắng nóng tại khu vui chơi Snow Town Sài Gòn

Công ty TNHH Snow Town and Icerink thuộc Tập đoàn Showa Holdings Amusement Business Development (Nhật Bản), đơn vị sở hữu công nghệ làm tuyết 24 độ C cho các khu vui chơi giải trí trong nhà vừa hoàn thành thương vụ nhượng quyền Dự án thiết kế, lắp đặt và vận hành khu trượt tuyết (Snow Town) đầu tiên tại Lầu 3&4 The CBD Premium Home, quận 2, TP.Hồ Chí Minh, cho chủ đầu tư là Công ty CP Xây dựng Phước Thành.

Trao đổi với Phóng viên Báo Đầu tư, ông Maru Kotaro, Giám đốc kế hoạch và Phát triển kinh doanh khu vui chơi giải trí - Snow Town thuộc Tập đoàn Showa cho biết, Snow Town là một khu vui chơi trong nhà được thiết kế như một thị trấn thu nhỏ với độ dày tuyết nhân tạo khoảng 35cm, hoàn toàn do Tập đoàn Showa thiết kế, lắp đặt và vận hành.

Snow Town Sài Gòn đã chính thức khai trương từ tháng 3/2017, tạo cơ hội cho du khách có được sự trải nghiệm “một mùa đông châu Âu” giữa lòng Sài Gòn.

“Bắt đầu thực hiện việc thiết kế, xây dựng từ năm 2016, chúng tôi đã hoàn thành việc chuyển giao, vận hành cho Phước Thành để khai trương vào trung tuần tháng 3/2017. Hiện, Khu vui chơi giải trí này đã đón một lượng khách lớn đến vui chơi. Đặc biệt, khách tăng kỷ lục trong 2 ngày cuối tuần”, ông Maru Kotaro nói.

Trước đây, với khoảng 500 khu trượt tuyết khác nhau trên toàn nước Nhật, Nhật đứng đầu thế giới về lượng người trượt tuyết. Điều này đã tạo tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ làm tuyết nhân tạo tại Nhật để cung cấp cho các khu trượt tuyết không đủ tuyết.

Tuy nhiên, có một thực tế là số lượng trẻ em sinh ra hàng năm tại Nhật giảm đi, nhu cầu sử dụng các khu trượt tuyết cũng giảm. Nhận thấy vấn đề đó, tôi muốn cải thiện công nghệ làm tuyết này để ứng dụng vào các khu vui chơi trong nhà tại các nước châu Á, nơi có số lượng trẻ em vẫn đang tăng lên.



Ông Maru Kotaro

Giám đốc kế hoạch và Phát triển kinh doanh khu vui chơi giải trí - Snow Town



Khu vui chơi Snow Town này được xây dựng nhờ vào công nghệ làm tuyết tối ưu, tiết kiệm chi phí do Tập đoàn sở hữu. Đây là công nghệ duy nhất trên thế giới đến thời điểm này có thể làm được khu vui chơi tuyết không tan ở nhiệt độ phòng 24 độ C.

Trước khi đến Việt Nam, Tập đoàn này đã nhượng quyền thành công khu vui chơi Snow Town tại Bangkok, Thái Lan, hiện đang hoạt động và kinh doanh hiệu quả.

Với mô hình này, Công ty Snow Town and Icerink không chỉ đơn giản cung cấp trang thiết bị máy móc mà còn cung cấp các cách thức kinh nghiệm và bí quyết marketing, hệ thống kiểm soát quản lý vào cửa, nhà cung cấp cho các trang thiết bị dụng cụ sử dụng trong khu vui chơi, quản lý nhân viên để có thể đi vào hoạt động được ngay.

Mô hình khu vui chơi của Snow Town and Icerink được đánh giá là công cụ đắc lực cho các Trung tâm thương mại muốn có thêm một lượng khách lớn, đi kèm theo đó là kích cầu tiêu dùng nhiều mảng dịch vụ khác để tăng doanh thu.

Đại diện Snow Town and Icerink chia sẻ, sau 5 năm ra mắt thị trường, được ra mắt tại Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam và sắp tới đây là Trung Quốc (đã có hợp đồng) và Indonesia, Đài Loan khách hàng tiềm năng và vị trí tốt nhất đặt Snow Town chính là các trung tâm thương mại.

“Đó có thể là các Trung tâm mới mở cần khách hàng mới hoặc các Trung tâm thương mại đã vận hành nhưng đang gặp khó trong việc gia tăng khách hàng, bởi ưu điểm của Snow Town là dễ dàng lôi kéo đc khách hàng ở xa đến”.

Minh chứng là nhà đầu tư tại Thái Lan trước đây dự định xây dựng rạp phim và sân trượt băng, nhưng cuối cùng đã quyết định nhận nhượng quyền Snow Town. Sau 2 năm vận hành Snow Town, doanh thu của mảng Siêu thị, nhà hàng trong Trung tâm thương mại này đã tăng 60%.

Sự khác biệt và cũng là điểm nhấn khiến Snow Town được “để mắt” tới nhiều hơn hẳn so với các khu vực vui chơi tuyết yêu cầu nhiệt độ ở 0 độ C, là công nghệ sản xuất tuyết của Snow Town có thể làm được khu vui chơi tuyết không tan ở nhiệt độ phòng 24 độ C.

Box:

Công ty TNHH Snow Town and Icerink là đơn vị lập kế hoạch thiết kế, xây dựng chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm vận hành kinh doanh cho khu vui chơi giải trí tuyết Snow Town tại Bang Kok và TP.Hồ Chí Minh. Hiện nay trên thế giới mới chỉ có duy nhất Công ty này sở hữu công nghệ làm và duy trì tuyết không tan ở nhiệt độ 24 độ C. Box:Công ty TNHH Snow Town and Icerink là đơn vị lập kế hoạch thiết kế, xây dựng chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm vận hành kinh doanh cho khu vui chơi giải trí tuyết Snow Town tại Bang Kok và TP.Hồ Chí Minh. Hiện nay trên thế giới mới chỉ có duy nhất Công ty này sở hữu công nghệ làm và duy trì tuyết không tan ở nhiệt độ 24 độ C.

“Trên thế giới, các khu vui chơi tuyết thông thường, nhiệt độ yêu cầu ở 0 độ, vì vậy cần một hệ thống làm lạnh đắt tiền, kéo theo chi phí đầu tư ban đầu lớn và chi phí điện năng trong quá trình vận hành cũng tốn kém. Ngược lại, chúng tôi sở hữu công nghệ làm tuyết và duy trì tuyết không tan ở nhiệt độ 24 độ C, bao gồm trang thiết bị máy móc và vật liệu xây dựng, đem lại hiệu quả kinh tế hơn hẳn cho các nhà đầu tư”, ông Maru Kotaro so sánh.

Đơn cử, để vận hành 1 khu vui chơi có quy mô tương đương nhau, nhưng chi phí điện năng và chi phí vận hành của khu Snow Town 24 độ C chỉ bằng 1/10 so với khu vui chơi tuyết 0 độ C. Chưa kể, suất đầu tư của 1 Snow Town cũng chỉ bằng 60% so với khu yêu cầu 0 độ C.

Kế hoạch của Snow Town and Icerink là đưa công nghệ làm tuyết nhân tạo ở nhiệt độ 24 độ C phủ rộng hơn tại các thị trường Đông Nam Á. Theo đó, một trong những yếu tố khiến việc đầu tư một khu vui chơi Snow Town không quá khó khăn, đó là suất đầu tư một khu vui chơi Snow Town tiêu chuẩn, chủ đầu tư cần tiêu tốn khoảng 3 triệu USD. Mức đầu tư một hạng mục vui chơi trong một khu Trung tâm thương mại lớn để kéo lượng khách gần xa tới tham quan và vui chơi có thể thành hiện thực trong tầm tay của các doạnh nghiệp.

Thế Hải