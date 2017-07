Vertu vỡ nợ, dừng sản xuất

Toàn bộ các nhà máy sản xuất Vertu tại Anh sẽ phải đóng cửa. Ảnh: BBC

Ông chủ Murat Hakan Uzan vừa thất bại trong việc cứu Vertu khỏi phá sản khi đề nghị trả các chủ nợ 1,9 triệu bảng trên tổng số nợ 128 triệu Bảng. Theo The Financial Times và The Telegraph, các nhà máy của Vertu tại Anh sẽ phải dừng hoạt động khiến cho 200 nhân viên mất việc làm.

Tuy nhiên, ông Uzan vẫn sẽ giữ lại thương hiệu Vertu, công nghệ và giấy phép thiết kế. Theo một nguồn tin thân cận, ông chủ Vertu đã có kế hoạch khôi phục lại thương hiệu này.

Tháng 3 năm nay, Murat Hakan Uzan mua lại Vertu từ công ty Godin Holdings của Trung Quốc khi mà doanh nghiệp này được cho là đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản từ năm ngoái. Trước đó, Vertu đã không đưa ra được báo cáo tài chính năm 2015.

Vertu được thành lập từ năm 1998 và là một phần của thương hiệu Nokia. Năm 2012, doanh nghiệp Phần Lan đã bán Vertu cho EQT. Đến năm 2015, Vertu được Godin Holdings mua lại. Từ khi thành lập, Vertu đã bán được hơn 500.000 chiếc điện thoại xa xỉ của mình.

