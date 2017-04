VIB muốn mua lại mảng bán lẻ của ngân hàng khác

Sau thương vụ mua hụt mảng bán lẻ của ANZ Việt Nam, VIB đang lên kế hoạch săn tìm "con mồi" mới. Ảnh: Đại hội đồng cổ đông VIB đang diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: Hà Tâm)



Nhận chuyển nhượng mảng bán lẻ của một ngân hàng khác

Một trong những vấn đề được HĐQT VIB trình cổ đông thông qua sáng nay là chủ trương nhận chuyển nhượng mảng hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ của một tổ chức tín dụng tại Việt Nam, bao gồm tài sản và công nợ.

Theo đó, VIB đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định về danh mục, giá trị các khoản tài sản và công nợ sẽ nhận chuyển nhượng. Đàm phán và quyết định giá nhận chuyển nhượng. Trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thương vụ…

Được biết, thương vụ đang được VIB đàm phán với đối tác. Trước đó, VIB cũng là một trong 5 ngân hàng đàm phán mua lại mảng bán lẻ của ANZ Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng giám đốc ngân hàng cho biết, ANZ không phải là trường hợp duy nhất mà VIB theo đuổi thời gian qua. Chưa cái tên cụ thể nào được lãnh đạo VIB đưa ra. Lãnh đạo VIB khẳng định, việc mua bán còn phụ thuộc vào thực tế của thị trường. "Chúng tôi không loại trừ ngân hàng trong nước hay ngoài nước, cơ hội xảy ra khi nào sẽ nắm lấy khi đó. Ưu tiên của VIB là tìm ngân hàng có tài sản tốt, thông tin minh bạch", ông Vũ khẳng định.

Đề xuất này của HĐQT đã được ĐHCĐ VIB thông qua.

Sẽ “buôn” khoảng 6.000 tỷ đồng nợ xấu

Một nội dung khác được ĐHCĐ VIB thông qua sáng nay là ủy quyền cho HĐQT xử lý nhiều nội dung về nợ xấu.

Thứ nhất, thông qua chủ trương bán nợ xấu của VIB cho người mua trong và ngoài nước theo cơ chế thị trường để thu hồi một phần giá trị khoản nợ xấu cho VIB. Ủy quyền cho HĐQT quyết định xác định danh mục, quyết định giá trị các khoản nợ xấu sẽ bán, tìm kiếm người mua, đàm phán và quyết định giá bán, thông qua nội dung hợp đồng bán nợ, quyết định thời điể bán nợ…

Thứ hai, thông qua chủ trương mua nợ của tổ chức tín dụng khác theo cơ chế thị trường để đưa về khai thác kinh doanh trong hệ thống VIB. Tổng giá trị hợp đồng mua nợ không vượt quá 6.000 tỷ đồng. Ủy quyền HĐQT tìm kiếm người bán, đàm phá và quyết định giá mua, thông qua nội dung hợp đồng bán nợ, quyết định thời điểm bán nợ…

Tăng vốn khủng, phát hành 7.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

Cũng như nhiều ngân hàng khác, tăng vốn là một trong những nội dung chính của ĐHCĐ VIB sáng nay. Theo phương án được HĐQT đưa ra, sẽ có 2 phương án tăng vốn. Theo đó, phương án thứ nhất là tăng vốn điều lệ từ 5.644 tỷ đồng hiện nay lên 7.900 tỷ đồng, phương án thứ 2 là tăng lên 8.184 tỷ đồng.

Để thực hiện phương án tăng vốn này, HĐQT ngân hàng trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức và cổ thưởng cho cổ đông hiện hữu tối đa 44,6% vốn điều lệ. Theo đó, phương án 1 là chia cổ tức tiền mặt 5% và cổ phiếu thưởng 39,6%. Phương án hai đưa ra là không chia cổ tức bằng tiền mặt mà trả cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng 44,6%.

Trước đó trong năm 2014 và 2015, VIB cũng đã chia cổ tức với tỷ lệ khá cao, lần lượt ở mức 23% và 25%.

Ngoài tăng vốn điều lệ, tại ĐHCĐ sáng nay, HĐQT VIB cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch huy động vốn cấp 2 năm 2017. Số tiền tối đa huy động dự kiến 7.000 tỷ đồng, thời hạn tối đa 10 năm, đối tượng trong và ngoài nước. Hình thức, thời điểm, giá trị, lãi suất, thời gian huy động, lựa chọn nhà đầu tư… được ủy quyền cho HĐQT. Đối với trường hợp huy động vốn cấp 2 dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thì HĐQT phải lấy ý kiến cổ đông trước khi thực hiện.

HĐQT ngân hàng trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức và cổ thưởng cho cổ đông theo 2 phương án: 1- Phương án 1: Chia cổ tức tiền mặt 5% và cổ phiếu thưởng 39,6%. 2- Phương án 2: Trả cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 44,6%.

Năm 2016, VIB đạt lợi nhuận trước thuế 702 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch đại hội cổ đông giao; Tổng tài sản đạt 104,5 nghìn tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch.Tín dụng đạt gần 70 nghìn tỷ, tăng 25%. Các chỉ số an toàn như tỷ lệ LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt ở mức 65,6% và 47,1%, đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của NHNN. Hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR đạt 13,5%.

Kế hoạch năm 2017, ngân hàng đặt ra 2 phương án về tăng trưởng tín dụng. Một là tín dụng tăng trưởng 16% như NHNN phê duyệt; và hai là tăng trưởng 32% như kế hoạch của lãnh đạo ngân hàng đưa ra, tùy theo phê duyệt của NHNN. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 750 tỷ; Huy động vốn thị trường 1 đạt trên 80.000 tỷ; Tổng tài sản tăng lên mức 120.000 tỷ.

Năm 2016 VIB cùng với Vietcombank là hai ngân hàng đã tiên phong mua lại nợ xấu từ VAMC và đã mua lại được 30% dư nợ bán cho VAMC. Dự kiến năm 2017, ngân hàng sẽ tiếp tục mua nốt phần nợ đã bán cho VAMC để về tự xử lý và duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Thùy Liên