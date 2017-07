Vietcombank báo lãi kỷ lục hơn 5.000 tỷ đồng 6 tháng

Vietcombank đạt hơn 5.000 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Vietcombank đang làm nức lòng nhà đầu tư, khi các tỷ suất sinh lời cải thiện, lợi nhuận trước thuế đạt kết quả cao.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng của ngân hàng đạt 8.058tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận trước thuế: 5.054tỷ đồng, tăng 20,5% so cùng kỳ 2016, đạt 53,2% kế hoạch 2017.

Hiện tại, chỉ số ROAA, ROAE của Vietcombank đạt tương ứng là 0,99% và 16,43%, cao hơn mặt bằng chung của thị trường và tăng so với 2016. Tỷ trọng thu ngoài lãi/tổng thu nhập: 24,2%; NIM: 2,69%. Tỷ lệ chi phí quản lý/tổng thu nhập là khoảng 40,5%, thấp hơn năm 2016.

Cổ phiếu VCB vẫn tiếp tục có mức giá cao nhất ngành, liên tục nằm trong top 3 doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất thị trường.

Tín dụng vẫn là mảng mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Vietcombank. Tính đến 30/6/2017, dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng tới 13,1% so với 2016, đạt 95,7% kế hoạch 2017.

Mặc dù tín dụng tăng nhanh song cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo đúng định hướng: tín dụng KHDN/SME/thể nhân lần lượt tăng 8,9%/13,9%/24,2%. Tín dụng ngắn hạn có tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với tín dụng trung dài hạn. Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn được kiểm soát, tỉ trọng dư nợ trung dài hạnở mức 43,9%, giảm nhẹ so với với 2016. Dư nợ cho vay khách hàng FDI đạt 41.303 tỷ đồng, tăng 32,1% so với 2016, đạt 94,4% kế hoạch 2017.

Đặc biệt, nợ xấu của ngân hàng đứng ở mức khá thấp. Đến 30/6/2017, dư nợ xấu nội bảng là 7.882 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 1,47%.

Dự phòng rủi ro đã trích 3.004 tỷ đồng. Dư quỹ dự phòng rủi ro 10.752 tỷ đồng, bằng 136,4% tổng dư nợ xấu. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 920 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của ngân hàng cũng tăng trưởng khá tốt. Doanh số thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại đạt 30,6tỷ USD, tăng 22,6% so cùng kỳ, thực hiện 50,4% kế hoạch 2017, tiếp tục dẫn đầu về thị phần kinh doanh và dịch vụ ngoại tệ.

Tương tự, hoạt động thẻ tiếp tục dẫn đầu thị trường. Doanh số thanh toán thẻ tăng 32,8% so cùng kỳ, đạt 47,9% kế hoạch năm 2017.

Một nguyên nhân nữa khiến ngân hàng lãi lớn là sự thay đổi trong công tác điều hành kinh doanh, đặc biệt là sự thay đổi về chính sách giá.

Theo đó, thời gian qua, ngân hàng này đã thu hẹp dư nợ tín dụng với lãi suất thấp đối với nhóm khách hàng không mang lại tổng thể hiệu quả tài chính; nâng dần mặt bằng lãi suất cho vay thấp.

Đồng thời, điều chỉnh giá vốn nội bộ để khuyến khích chi nhánh tăng cường huy động nguồn vốn ngoại tệ, nguồn vốn không kỳ hạn; kiểm soát chặt chẽ huy động vốn với mức giá cạnh tranh. Xây dựng chương trình lãi suất ưu đãi nhằm mở rộng tín dụng bán lẻ.

Ngoài ra, ngân hàng cũng tăng cường công tác khách hàng, phát triển khách hàng mới làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiệu qu, đặc biệt nhắm vào nhóm khách hàng FDI...

Thùy Liên